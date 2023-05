Galaxy A40, A10, Galaxy Tab S5e e altri: Samsung termina il supporto software

Per una serie di smartphone e tablet come i Galaxy A40, A10 e i Galaxy Tab S5e Samsung ha terminato il supporto ufficiale del software: non riceveranno più aggiornamenti.

Oggi Samsung ha aggiornato la sezione del proprio sito nel quale evidenzia quali sono i dispositivi che sono al momento ancora supportati a livello software e quindi continuano a ricevere aggiornamenti.

In questa lista sono stati esclusi una serie di smartphone serie Galaxy A e Galaxy Tab.

Samsung Galaxy A40, A10, Galaxy Tab S5e e altri dispositivi non hanno più il supporto ufficiale: fine aggiornamenti

Partiamo dagli smartphone, e in questo caso troviamo 3 dispositivi Galaxy A che hanno fatto il loro debutto sul mercato nel 2019.

Stiamo parlando del Galaxy A40, Galaxy A20 e Galaxy A10.

Questi smartphone sono usciti nel primo quadrimestre del 2019 con il sistema operativo Android Pie 9.0 e sono stati aggiornati fino ad Android 11.

Di fatto tutti e tre rimarranno fermi a questa versione software e con le patch di sicurezza relative al mese di marzo 2023 per A40 e A10, e a dicembre 2022 per A20.

Invece nella lista degli smartphone che non riceveranno più aggiornamenti troviamo il Galaxy Tab S5e (SM-T72x), il Galaxy Tab A 10.1 (SM-T51x) e il Galaxy Tab A con S Pen (SM-P205x).

Anche questi prodotti sono usciti tutti sul mercato nel 2019 con Android 9 Pie e sono stati aggiornati fino ad Android 11.

A livello di patch di sicurezza il Tab S5E rimarrà ancorato a quelle di novembre 2022, il Tab A 10.1 a quelle di dicembre 2022 mentre il Tab A con S Pen si ferma a gennaio 2023.

Ovviamente va sottolineato che anche se Samsung ha terminato il supporto ufficiale, questi dispositivi continueranno a funzionare senza problemi.

L’unico neo sarà la sicurezza che nel tempo potrebbe essere sempre più bassa a causa di futuri aggiornamenti con correzioni per eventuali falle individuate nel software o nell’hardware.

Se quindi utilizzate questi dispositivi per lavoro, per attività importanti (dati personali, home banking eccetera) vi consigliamo di pensare a procedere alla loro sostituzione con prodotti aggiornati.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon