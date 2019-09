Galaxy A50 l’aggiornamento di settembre migliora il touch screen e la sicurezza usb

Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento per il Galaxy A50 a livello internazionale: migliora il touch screen, la sicurezza usb e altro.

Segnaliamo a tutti i lettori che hanno acquistato un Samsung Galaxy A50, che molto presto anche in Italia sarà distribuito un nuovo aggiornamento firmware.

Samsung Galaxy A50 inizia ad aggiornarsi a inizio settembre 2019: i dettagli

Il firmware in questione dovrebbe avere seriale A505GNDXU3ASH4 e basarsi sul sistema operativo Android Pie 9.0 con interfaccia Samsung One UI.

Rispetto all’ultimo aggiornamento firmware diffuso proprio a fine agosto 2019, il nuovo aggiornamento non modifica le patch di sicurezza che rimangono ancorate a quelle di agosto 2019.

I cambiamenti si notano invece nelle ottimizzazioni evidenziate nel change-log ufficiale.

Secondo quando riportato, il Galaxy A50 con il nuovo firmware dovrebbe avere una sensibilità al touch screen migliorata.

Oltre a questo è stato migliorato il sensore di rilevamento dell’umidità nella porta USB che aumenta la sicurezza quando effettuate una ricarica via cavo dello smartphone.

Nel caso l’umidità rilevata sia troppo alta la ricarica dello smartphone viene temporaneamente bloccata.

Infine si precisa che la stabilità del Knox Guard è stata migliorata.

L’aggiornamento in questione è scaricabile al momento a livello internazionale tramite la classica modalità OTA, over the air, e ha un peso di circa 211 megabyte.

Non sappiamo quando effettivamente il nuovo firmware sarà disponibile al download in Italia.

Per questo vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamenti, ricordatevi di effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul vostro Galaxy A50, e di iniziare la procedura di installazione solo se la batteria è pari o superiore al 50%.