Galaxy A50 nuovo firmware a fine agosto: migliorie ricarica rapida

Samsung ha iniziato a rilasciare a livello internazionale un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy A50 a fine agosto 2019: tra le novità miglioramenti per la ricarica rapida.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Galaxy A50 che l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware che potrebbe essere disponibile al download nei prossimi giorni.

Samsung Galaxy A50 nuovo firmware a fine agosto 2019: ecco i dettagli sul firmware

Il nuovo firmware ha seriale A505FDDU2ASH3, ed è basato sul sistema operativo android Pie 9.0.

I primi feedback affermano che il file in questione, scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air), ha un peso di circa 320 megabyte.

Dal change-log ufficiale possiamo capire le novità installate con il nuovo firmware.

Per prima cosa l’aggiornamento migliora le prestazioni e la stabilità della ricarica rapida, grazie all’adozione di un nuovo algoritmo software ottimizzato.

A seguire viene migliorata la velocità di sblocco tramite il sensore delle impronte digitali, e nella rom si trova pre-installata l’applicazione di chat Snapchat.

Oltre a questo viene indicato un miglioramento della stabilità del sistema operativo e l’installazione di nuove patch di sicurezza.

Vengono infatti installate le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di agosto 2019.

Le patch di agosto 2019 risolvono 7 vulnerabilità ritenute critiche per il sistema operativo Android, diverse falle di criticità di livello alto e un paio di criticità di livello medio.

Oltre ai fix risolti da Google, la stessa Samsung ha risolto 17 falle di sicurezza che riguardano il proprio software e le relative applicazione native.

Due falle importanti sono state rivolte e riguardano l’applicazione galleria che poteva portare all’accettazione delle condizioni d’uso della condivisione della posizione senza sbloccare il dispositivo e una che permetteva di accedere alle immagini salvate in Secure Folder sfruttando le Foto in movimento.

Considerato che l’aggiornamento è iniziato da poche ore, vi consigliamo di controllare il centro aggiornamenti del vostro Galaxy A50 che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.