Galaxy A50 si aggiorna ad Android 10 ma non ancora in Italia

Il Samsung Galaxy A50 ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 10 con interfaccia One UI 2.0: al momento però il nuovo firmware non è disponibile in Italia.

Sul web oggi abbiamo le prime conferme ufficiali che Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy A50 in India e Corea Del Sud.

Samsung Galaxy A50 si aggiorna ad Android 10: al momento non è ancora disponibile al download in Italia

Entrambi i nuovi firmware, con seriale rispettivamente A505FDDU4BTC4 (India) e A505NKSU3BTC3 (Corea), hanno lo scopo principale di aggiornare il sistema operativo da Android Pie 9.0 ad Android 10.

Nel firmware destinato all’India vengono installate anche le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese si febbraio 2020, mentre nel firmware per la Corea del Sud le patch di sicurezza sono quelle di marzo 2020.

Da quello che sappiamo i nuovi firmware sono scaricabili direttamente sui Galaxy A50 utilizzando la classica modalità OTA (over the air).

Il nuovo software ha un peso di circa 1.7/1.8GB a seconda del paese a cui è destinato.

Non sappiamo quando effettivamente Samsung rilascerà quest’aggiornamento anche in Europa e quindi anche in Italia.

Potrebbero volerci ancora qualche giorno o al massimo un paio di settimane prima che anche gli utenti italiani ricevano la notifica di aggiornamento automatica.

Per adesso non possiamo che consigliarvi di preparare al meglio il vostro Galaxy A50 per l’aggiornamento ad Android 10:

Effettuate il backup completo dei dati più importanti salvati sullo smartphone; Liberate almeno 3/4GB di spazio nella memoria interna per ottimizzare la procedura di installazione del prossimo firmware.

Quando Samsung rilascerà ufficialmente Android 10 per i modelli A50 venduti in Italia ve lo faremo sapere, per adesso portate pazienza!

