Galaxy A50 si aggiorna subito a giugno 2020 anche in Italia: i dettagli

Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per il suo Galaxy A50 anche in Italia: ecco i dettagli al momento conosciuti.

Nonostante siamo solo al 2 giugno 2020, i possessori di un Samsung Galaxy A50 SM-A505F No Brand in Italia potrebbero già ricevere un nuovo aggiornamento firmware.

Samsung Galaxy A50 si aggiorna subito a giugno 2020: i dettagli sul nuovo firmware per l’Italia

L’azienda coreana ha infatti iniziato a rilasciare in Europa il nuovo aggiornamento firmware seriale A505FNXXS5BTF1 basato sul sistema operativo Android 10.

Quali siano le novità implementate su questo nuovo aggiornamento firmware non lo sappiamo ancora, siamo solamente sicuri che ci sono le più recenti patch di sicurezza.

Infatti vengono in stallate le nuove patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google proprio nel mese di giugno 2020.

Sfortunatamente non c’è ancora nessun change-log ufficiale su queste nuove patch, quindi non sappiamo dirvi al momento quali e quanti problemi di sicurezza siano stati risolti.

Come aggiornare il vostro Galaxy A50?

Per poter scaricare il nuovo aggiornamento firmware sul vostro Galaxy A50 potete utilizzare la classica modalità OTA (over the air)

Potete utilizzare una connessione Wifi o sfruttare la banda 3G-4G dello smartphone.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica, potete controllare manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica, prima di aggiornare come sempre consigliamo di:

Effettuare un backup dei dati più importanti salvati sullo smartphone; Iniziare la procedura di installazione solo se la batteria interna ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Coloro che invece hanno dimestichezza nel flashing di rom su smartphone Android e non vogliono aspettare l’aggiornamento OTA, possono scaricare il firmware integrale A505FNXXS5BTF1 per il Samsung Galaxy A50 SM-A505F No Brand da questo LINK.