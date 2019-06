Galaxy A50 tante novità con l’aggiornamento di fine giugno-inizio luglio 2019

Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware in India per il Galaxy A50 che presto arriverà anche in Europa (Italia): ecco le principali novità.

Buone notizie per tutti coloro, italiani e non, che hanno acquistato un Samsung Galaxy A50.

Infatti l’azienda coreana ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware con seriale A505FDDU2ASF2 basato ovviamente sul sistema operativo Android Pie 9.0.

Samsung Galaxy A50 le prossime novità in arrivo con l’aggiornamento di fine giugno o inizio luglio 2019

Non si tratta di un semplice aggiornamento di sicurezza, vengono infatti installate le patch rilasciate da Google nel mese di giugno 2019, ma contiene anche novità in termini di funzionalità.

I primi feedback da parte degli utenti, anche se non specificatamente indicati nel change-log, indicano miglioramenti nel comparto fotografico.

Le novità nell’applicazione camera comprendono l’introduzione della modalità notte (per gli scatti con scarsa o molto bassa luminosità) e il supporto alla registrazione video in Super slow Motion.

Sembra però che tali funzionalità si attivino solamente attraverso un reset software dell’applicazione camera.

Oltre a queste due funzionalità c’è pure la possibilità di scansionare i codici QR direttamente nell’app camera senza dover utilizzare software di terzi o Bixby Vision.

Per ultimo, ma non meno importante, è stata segnalata un ottimizzazione della stabilità del software Knox Guard.

Tutte queste novità sono o saranno disponibili al download tramite la classica modalità OTA (over the air) e avranno un peso di circa 422 megabyte.

Non sappiamo quando effettivamente Samsung rilascerà quest’aggiornamento firmware in Europa (Italia) per il suo Galaxy A50, ma pensiamo che il tutto avverrà entro fine giugno 2019 o nella prima settimana di luglio 2019.

Vi consigliamo quindi di tenere sott’occhio il centro aggiornamenti automatici nei prossimi giorni.

