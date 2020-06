Galaxy A51: introdotte nuove funzioni per la camera con l’aggiornamento di giugno 2020

Primi feedback certificano l’arrivo di un nuovo aggiornamento firmware per il Samsung Galaxy A51 che porta con se una serie di nuove funzioni dedicate alla fotocamera.

Oggi abbiamo nuove conferme che Samsung entro fine giugno 2020 aggiornerà in Europa (compresa l’Italia) il suo smartphone android di fascia media Galaxy A51.

Samsung Galaxy A51 ha iniziato ad aggiornarsi questo fine giugno 2020: novità per la fotocamera

Infatti alcuni utenti in Malesia hanno già iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento firmware (i primi seriali sono A515FXXU3BTF4 / A515FOLM3BTE8 / A515FXXU3BTE7 ) tramite la classica modalità OTA.

I firmware in questione hanno un peso di circa 337 megabyte e oltre ad incorporare le nuove patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di Giugno 2020, apportano alcune novità lato fotocamera.

Questi aggiornamenti si basano ancora sul sistema operativo Android 10 con la nuova interfaccia One Ui 2.1.

Tra le principali novità aggiunte nel software della camera troviamo:

Single Take;

My Filters;

Night hyperlapse.

Per chi non lo sapesse Single Take sfrutta l’intelligenza artificiale che permette di registrare un breve video utilizzando una serie di scatti fotografici

Potete creare di fatto anche Gif animate che poi possono essere facilmente condivise sui social media.

La funzione My Filters permette di personalizzare e creare dei propri filtri e colori da applicare agli scatti fotografici, filtri che possono essere memorizzati e utilizzati per scatti futuri.

Infine c’è Night Hyperlapse, che di fatto permette di creare video hyperlapse con le impostazioni della modalità notturna.

Non sappiamo quando effettivamente Samsung rilascerà questo nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy A51 venduti in Europa (Italia).

Per questo vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.