Galaxy A51 si aggiorna già con le patch di maggio 2021 in Europa

Anche il Galaxy A51 riceve in anticipo l’aggiornamento contenente le patch di maggio 2021 in Europa: ecco i dettagli conosciuti al momento.

Samsung ci sta prendendo gusto: dopo i suoi principali smartphone top di gamma, anche il Galaxy A51 si aggiorna con le nuove patch di maggio 2021.

Samsung Galaxy A51 si aggiorna già con le super recenti patch di maggio 2021: qualche dettaglio in più

Da quello che sappiamo il telefono sta ricevendo in Europa (Russia) il nuovo firmware seriale A515FXXU4EUD7.

Il firmware basato sul sistema operativo Android 11 con ONE UI 3.1 è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Al momento sembra che l’aggiornamento installi unicamente le nuove patch di sicurezza relative al mese di maggio 2021.

Sfortunatamente non sappiamo ancora quali siano i fix apportati alla sicurezza su questo dispositivo Android, dato che Samsung non ha ancora rilasciato il suo bollettino ufficiale.

Potete controllare se ci sono novità sul sito ufficiale dell’azienda coreana dedicato alla sicurezza per i dispostivi Android.

Considerato che l’aggiornamento è stato rilasciato da poche ore in Russia, potrebbero volerci ancora una o due settimane prima che i Galaxy A51 venduti in Italia ricevano la notifica di aggiornamento.

Possiamo consigliarvi di controllare manualmente il centro aggiornamenti del telefono, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti, a partire dalla prossima settimana.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare è sempre consigliabile:

effettuare il backup dei dati più importanti salvati nella memoria del telefono;

iniziare la procedura di installazione solo se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Via