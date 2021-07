Galaxy A52 4G prezzo offerta a 304 euro (-90 euro): spedizione e garanzia Italia (coupon)

In offerta coupon con prezzo scontato di oltre 90 euro rispetto a quello di listino il Samsung Galaxy A52 4G che può essere acquistato a 304 euro spedizione e garanzia Italia inclusa.

Uno dei dispositivi più apprezzati di recente dagli influencers durante le loro recensioni è il Samsung Galaxy A52 4G, dato il buon rapporto qualità-prezzo.

Di listino il modello A52 4G ha un prezzo di 379,90 euro, e queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

Samsung Galaxy A52 4G 6-128GB no Brand in offerta a 304 euro: ecco dove risparmiare almeno 90 euro sul prezzo di listino

Se volete risparmiare oltre 90 euro, potete acquistare il Samsung Galaxy A52 4G 6-128GB No Brand Colore Blu al prezzo di 304,07 euro (spedizione inclusa da Italia) utilizzando il codice coupon PITSMART21 e seguendo questo LINK https://ebay.us/BZ39ne.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Ebay Italia, la pagina prima del pagamento, come da esempio per PC Desktop:

Per altre promozioni vi ricordiamo di visionare la nostra sezione Offerte sul sito o seguire il canale TELEGRAM in modo da aggiornavi sulle più recenti novità (di cui alcune esclusive).

Dettagli su spedizione, garanzia e cosa vuol dire no Brand

La spedizione come già detto avviene da magazzino Italia con tempi di consegna (compresa preparazione ordine) in circa 4 giorni lavorativi tramite corriere (verificate sempre!)

Il dispositivo gode di 2 anni di garanzia ufficiale Italia/Europa di Samsung (scontrino/fattura da parte dell’ rivenditore), in più avete 30 giorni per il rimborso (ripensamento) e ma il compratore paga le spese di restituzione (controllate le condizioni!).

Da sottolineare che lo smartphone è NO BRAND, ovvero non è personalizzato nel software da un operatore telefonico mobile come TIM, Vodafone, WindTre eccetera.

Perché acquistare o non acquistare un Samsung Galaxy A52 4G? Pro e Contro

Dalle recensioni si può capire che i punti di forza del modello A52 4G sono questi:

Colori con finitura setosa, un design straordinario ed elegante, certificazione IP67 (resistente all’acqua e alla sporcizia), protezione vetro Gorilla Glass 5;

Display AMOLED luminoso con frequenza di aggiornamento a 90 Hz;

Durata della batteria solida (questa la recensione con i test);

Ottimi altoparlanti stereo ibridi per la fascia di prezzo;

L’interfaccia One UI 3.1 e Android 11 offrono molte funzionalità avanzate, in più Samsung promette 3 importanti aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di patch di sicurezza;

Configurazione versatile della fotocamera quadrupla, con OIS sullo sensore principale da 64 MP.

Registrazione video 4K con ogni telecamera e con ogni livello di zoom.

Di contro questi sono i principali difetti del telefono in questione:

Nella confezione di vendita viene fornito solo un caricabatterie da 15W anche se è supportata la ricarica rapida fino a 25W;

È possibile ottenere dei chipset più veloci rispetto allo Snapdragon 720G in questa fascia di prezzo;

Ottenere dei colori molto coerenti nelle foto attraverso le fotocamere principale e Ultra Grandangolare richiede un po’ ‘di lavoro nel settaggio, così come accade per l’acquisizione di video a 1080p.

Vi ricordiamo infine che la promo è a tempo, e l’offerta potrebbe terminare per esaurimento scorte.