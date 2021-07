Galaxy A52 e Galaxy Note 9 si aggiornano alle patch di luglio 2021

Anche i Galaxy A52 e i Galaxy Note 9 stanno ricevendo da Samsung l’aggiornamento con le patch di luglio 2021: ecco i dettagli conosciuti al momento.

Aumentano i dispositivi Samsung che stanno ricevendo le ultime patch rilasciate da Google e integrate dalla stessa azienda coreana.

Oggi alla lista degli aggiornabili alle patch di luglio 2021 si aggiungono infatti i Galaxy A52 e i Galaxy Note 9.

Galaxy A52 e Galaxy Note: è iniziato l’aggiornamento con le patch luglio 2021

I primi stanno ricevendo il nuovo aggiornamento firmware seriale A525FXXS2AUF4 (basato su Android 11), mentre i secondi stanno ricevendo il nuovo firmware seriale N960FXXS8FUF5 (basato su Android 10).

Entrambi i dispositivi si stanno aggiornando in Europa, ma non abbiamo ancora dettagli concreti sul loro rilascio in Italia.

Quindi potrebbero volerci ancora alcuni giorni (anche in alcuni casi un paio di settimane) prima che tutti i Galaxy A52 e Galaxy Note 9 venduti in Italia ricevano la notifica di aggiornamento.

Se possedete uno di questi due smartphone vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti software, che trovate nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di installare il nuovo firmware è bene:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul dispositivo; iniziare la procedura di installazione solo se la batteria residua ha un autonomia pari o superiore al 50%.

Per chi non sapesse già quali sono le novità delle patch luglio 2021 rilasciate da Samsung, vi rimandiamo al nostro precedente articolo.

Chi non lo vuole leggere, ma vuole un riassunto breve vi informiamo che tali patch risolvono 20 falle di sicurezza (2/3 Google, 1/3 Samsung) che riguardano anche la connettività Bluetooth.

Fonte: Via 1 e Via 2