Galaxy A52 secondo aggiornamento di giugno 2021: miglioramenti camera

Disponibile il secondo aggiornamento firmware rilasciato da Samsung nel mese di giugno 2021 per il Galaxy A52: questa volta ottimizzazioni e miglioramenti per la camera.

Vi avevamo già segnalato ad inizio mese che Samsung aveva iniziato a rilasciare un primo aggiornamento firmware per il Galaxy A52 che incorporava le patch di giugno 2021.

Oggi abbiamo la conferma che l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare per questo smartphone un secondo firmware.

Samsung Galaxy A52 si aggiorna la seconda volta a giugno 2021: ottimizzazioni e miglioramenti per la fotocamera

Si tratta del firmware seriale A525FXXU2AUF3 destinato al modello 4G, basato sul sistema operativo Android 11.

Il firmware è disponibile in diversi paesi anche d’Europa ed è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento vi consigliamo di controllare manualmente nella sezione, impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Dal punto di vista delle novità da quello che sappiamo il nuovo firmware non modifica le patch di sicurezza, che rimangono ancorate a quelle di giugno 2021, ma apporta varie migliorie per la multimedialità.

Tra queste (novità verificate dagli utenti che hanno già aggiornato) troviamo:

una migliore stabilità e precisione del riconoscimento facciale tramite la fotocamera anteriore per lo sblocco del telefono;

l’applicazione Samsung Galleria adesso permette di ritoccare le fotografie scattate con la fotocamera anteriore o quella posteriore tramite alcune nuove opzioni;

miglioramenti nella stabilità della fotocamera;

miglioramenti nella qualità delle foto scattate dalla fotocamera;

ottimizzata e migliorata la qualità delle chiamate telefoniche.

Dato che questi cambiamenti arriveranno sulla versione 4G, ci si aspetta che pure la versione 5G ottenga lo stesso trattamento nel prossimo aggiornamento firmware disponibile al download.

Fonte: Via