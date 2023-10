Galaxy A52S e Galaxy M23 Android 14 con ONE UI 6 beta rilasciata

Samsung ha rilasciato la versione beta pubblica di Android 14 con interfaccia ONE UI 6.0 per i Galaxy A52S e Galaxy M23: questi sono i dettagli da conoscere.

Altri smartphone si aggiungono alla lista delle beta pubbliche disponibili per poter provare in anteprima Android 14 con la nuova interfaccia ONE UI 6.0.

Samsung ha infatti rilasciato le nuove beta per due smartphone di fascia media: il Galaxy A52S e il Galaxy M23.

Samsung Galaxy A52S e Galaxy M23: rilasciata la beta pubblica di Android 14 con ONE UI 6

Si tratta di una notizia piuttosto sorprendente, dato che il Galaxy A52s è uno smartphone di fascia media uscito a settembre 2021, e non ci aspettavamo che Samsung dedicasse tempo anche per questo dispositivo.

Forse l’azienda coreana vuole premiare il successo commerciale dello smartphone nel corso del 2021 e 2022.

Va comunque specificato che le beta pubbliche dei due smartphone al momento sono limitate a un singolo paese: India per l’M23 e Corea del Sud per l’A52S.

Per la precisione gli utenti indiani, dopo aver fatto richiesta sull’App Samsung Members, possono scaricare il nuovo firmware seriale E236BXXU4ZWJ2 tramite interfaccia OTA.

I firmware hanno un peso di circa 2.6GB e vengono installate pure le recenti patch di sicurezza Android relative al mese di ottobre 2023.

La stessa cosa, con firmware non ancora specificato, possono fare gli utenti della Corea del Sud per il modello A52S.

Molto difficilmente gli utenti italiani potranno provare direttamente l’anteprima di Android 14 su questi due smartphone.

Infatti l’azienda coreana scegli di solito altri paesi come Germania, Gran Bretagna, USA, India e Corea del Sud per testare la bontà del nuovo software.

Questo comunque non sta a significare che la notizia non sia positiva: sicuramente i firmware godranno di un’attenzione maggiore e saranno rilasciati prima del previsto nella loro versione finale.

Non aspettatevi il rilascio finale del software entro la fine del 2023, ma probabilmente il tutto avverrà nelle prime settimane del 2024.

ONE UI 6.0: che novità aspettarsi?

Per quanto riguarda le novità della ONE UI 6.0, Samsung apporta molti miglioramenti all’aspetto generale del software.

Vengono inoltre introdotte numerose nuove funzionalità, ci saranno miglioramenti estetici come un layout ottimizzato per le notifiche, un facile accesso al pannello rapido, un nuovo layout dei pulsanti e altro ancora.

Verranno introdotti anche nuovi widget, migliorate le app native di Samsung e aggiunte nuove funzionalità alla fotocamera.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon