Galaxy A54, A53 e S21 FE: ONE UI 6.1 entro fine maggio?

Samsung nell’ultime due settimane ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ONE UI 6.1 basato su Android 14 su una serie di smartphone compatibili con le funzionalità GALAXY AI.

Alla lista degli smartphone aggiornabili presto si aggiungeranno i Galaxy A54, Galaxy A53 e Galaxy S21, ma ci saranno limitazioni.

Galaxy A54, A53 e Galaxy S21 FE l’aggiornamento ONE UI 6.1 è vicino: entro la fine di maggio (rumors)

Secondo recenti rumors Samsung dovrebbe iniziare ad aggiornare questi tre smartphone, tramite la classica modalità OTA (over the air) entro la fine di maggio di quest’anno.

Per la precisione un informatore, @theonecid, tramite il suo account Twitter (X) ha affermato che in Canada la ONE UI 6.1 sarà distribuita sugli smartphone in questione dal 14 maggio 2024.

Quindi a seconda dell’operatore telefonico (se i dispositivi sono brandizzati), o del continente, i tempi di aggiornamento potrebbero essere diversi ma comunque in tempi non troppo distanti.

Per quanto riguarda le novità della ONE UI 6.1 sappiamo che sui Galaxy A53, A54 e Galaxy S21 FE non ci saranno le funzionalità della GALAXY AI basate sull’intelligenza artificiale, dato che l’hardware di questi dispositivi non rispetta i requisiti minimi.

Forse l’unica funzionalità che potrebbe essere implementata è Cerchia e Cerca, ma non c’è nulla di certo.

Invece tra le nuove funzionalità presenti nel prossimo aggiornamento si potranno notare:

gli adesivi personalizzati (con effetti)

la ricerca migliorata nell’app Galleria

la possibilità di modificare la velocità di riproduzione video nel lettore video integrato

nuovi effetti e cornici per sfondi, e widget della schermata di blocco

si potrà personalizzare gli avvisi di allarme, le voci del calendario con più adesivi e aggiungere icone di categorie di promemoria

supporto alla nuova funzionalità Quick Share e l’ app Samsung Find

supporto al Bluetooth Auracast

novità su Samsung Cloud (protezione dei dati migliorata) e Samsung Wallet (supporto alle passkey)

Samsung Health offre più opzioni di monitoraggio, obbiettivi etc

