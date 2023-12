Galaxy A54 e A53 adesso supportano Camera Assistant di Samsung

Samsung Camera Assistant adesso supporta pure i Galaxy A54 e Galaxy A53 5G dopo l’aggiornamento ad Android 14 di quest’ultimi.

Se di recente sul vostro Galaxy A54 e Galaxy A53 avete installato Android 14 con interfaccia ONE UI 6.0, vi segnaliamo che potete utilizzare un’applicazione, Camera Assistant, che fino a poco tempo fa era limitata solo agli smartphone top di gamma Galaxy S e Galaxy Z.

Samsung Camera Assistant è disponibile sui Galaxy A54 e Galaxy A53: ecco i dettagli

Ebbene Camera Assistant è scaricabile direttamente dal Galaxy Store ed è ovviamente completamente gratuita.

Prima di provarla, vi ricordiamo che dovete essere sicuri che il vostro A54 e A53 siano stati aggiornati ad Android 14 con ONE UI 6.0: questo è un requisito fondamentale.

Per quanto riguarda le principali funzionalità di quest’applicazione, possiamo farvi un riassunto generico.

Fornisce funzioni ON/OFF per le seguenti funzioni:

Auto HDR (Cattura più dettagli nelle aree chiare e scure delle tue foto e dei tuoi video)

Attenuazione dell’immagine (Leviga i bordi taglienti e le trame nelle immagini in modalità Foto)

Lascia che la fotocamera scelga l’obiettivo migliore in base allo zoom, all’illuminazione e alla distanza dal soggetto:

Registrazione video in modalità Foto (Tocca e tieni premuto il pulsante Otturatore per registrare video in modalità Foto)

Cattura la velocità (Dai la priorità alla qualità per le immagini migliori. Dai la priorità alla velocità per catturare le immagini il più velocemente possibile. Bilancia velocità e qualità per un’acquisizione più rapida senza sacrificare troppa qualità)

Otturatore rapido (Scatta foto non appena il dito tocca il pulsante dell’otturatore anziché quando lo sollevi. Puoi comunque scorrere o tenere premuto il pulsante dell’otturatore per acquisire GIF, scatti a raffica e video, ma verrà scattata anche una foto.)

Sono disponibili anche le seguenti funzioni:

Opzioni multi-foto del timer

Timeout della fotocamera

Dim schermo durante la registrazione

Essendo un software inizialmente dedicato per gli smartphone top di gamma, sui modelli Galaxy A l’app avrà qualche limitazione a causa delle differenze nelle specifiche hardware.

Ad esempio non c’è l’uscita video tramite porta USB Type C (non funziona l’Anteprima pulita sui display HDMI) o non è possibile la Commutazione automatica dell’obiettivo (supportati solo i più recenti Galaxy S22, S23 e Galaxy Z Fold 4 e 5).

