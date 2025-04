Galaxy A55, A35, A25 e precedenti ecco quando arriva la ONE UI 7

Per i possessori di uno smartphone Galaxy A55, A35, A25, A15 e precedenti: ecco quando dovrebbe arrivare l’aggiornamento alla ONE UI 7 con Android 15.

Sappiamo che Samsung ha già iniziato a rilasciare l’aggiornamento alla ONE UI 7 basata su Android 15 sugli smartphone top di gamma della serie Galaxy S24, specificando che altri dispositivi saranno aggiornati entro fine aprile 2025 (se tutto va bene).

Sfortunatamente però si tratta solo di smartphone di fascia alta o top di gamma, mentre per la fascia media con i Galaxy A bisognerà aspettare di più.

Samsung quando aggiornerà ad Android 15 gli smartphone serie Galaxy A55, A35, A25 e precedenti?

C’è una buona e una cattiva notizia in merito.

La buona è quella che finalmente, tramite un dipendente ufficiale di Samsung, sappiamo quando e quali Galaxy A saranno aggiornati ad Android 15 con la ONE UI 7.

La cattiva notizia è che gli utenti possessori di uno di questi smartphone compatibili dovranno aspettare ancora almeno un paio di mesi.

Infatti secondo quanto affermato da un dipendente del forum Samsung Members App sezione India, gli smartphone della serie Galaxy A compatibili con la ONE UI 7 saranno aggiornati nel mese di giugno 2025.

L’aggiornamento Android 15 arriverà su questi smartphone:

Galaxy A16 5G

Galaxy A35

Galaxy A55

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy A25

Galaxy A05s

Galaxy A15

Galaxy A73 5G

Galaxy A14 e Galaxy A14 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A06

I dispositivi Galaxy A che non sono elencati rimarranno alla versione Android 14 (o precedente) e non riceveranno mai l’aggiornamento ONE UI 7.

Nel caso in cui abbiate acquistato invece uno smartphone della serie Galaxy M, anche quest’ultimi saranno aggiornati nello stesso mese (la lista):

Galaxy M16

Galaxy M35

Galaxy M55, M55s

Galaxy M15

Galaxy M05

Galaxy M34 5G

Galaxy M14 e M14 5G

Galaxy M33

Galaxy M53

Va ricordato infine che queste date fanno riferimento al mercato indiano, quindi potrebbero subire variazioni rispetto a quello Europeo e quindi italiano.

Difficilmente le tempistiche varieranno di molto: potrebbero comunque essere anticipate o posticipate anche di un paio di settimane.

Per adesso quindi vi preghiamo di prendere la notizia come un informazioni di riferimento e non come un dato certo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard