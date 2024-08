Galaxy A55 e A35 otterranno GALAXY AI? Nuovi rumors

Secondo recenti rumors Samsung potrebbe introdurre alcune funzionalità della GALAXY AI sugli smartphone di fascia medio-alta Galaxy A55 e Galaxy A35: i dettagli trapelati.

Chi segue il mondo Samsung sa già che l’azienda coreana ha iniziato a diffondere le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di GALAXY AI sugli smartphone top di gamma più recenti che rispecchiano alcune caratteristiche hardware.

Ma pare che la situazione potrebbe evolversi nel prossimo futuro.

Galaxy A55 e Galaxy A35 potrebbero ottenere in futuro alcune funzionalità della GALAXY AI? I rumors

Alcune informazioni affermano che Samsung starebbe lavorando all’introduzione della GALAXY AI sui Galaxy A55 e Galaxy A35 con il loro prossimo aggiornamento alla ONE UI 6.1.1.

Sfortunatamente l’informazione non entra molto nel dettaglio, ma indica che l’aggiornamento dovrebbe avvenire entro la fine di questo mese o nei primi giorni di settembre 2024.

Ovviamente si presuppone già che non tutte le funzionalità GALAXY AI saranno disponibili sui modelli A55 e A35 considerato che hanno un hardware più modesto.

E anche in questo caso non c’è una lista delle funzionalità che saranno disponibili o che non saranno disponibili con questo presunto aggiornamento software.

Possiamo immaginare che verranno escluse le funzionalità che richiedono un calcolo computazionale più rilevante, che quindi risulterebbero troppo lente per i chipset montati sui Galaxy A55 e Galaxy A35.

Non è ancora chiaro se Samsung riserverà lo stesso trattamento anche per altri dispositivi della serie Galaxy A, ovviamente dispositivi usciti nel 2024.

Dato che per adesso non c’è ancora nessun comunicato ufficiale vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon