Galaxy A55 e Galaxy A35 svolta premium con scocca in metallo?

Secondo recenti rumors i prossimi Galaxy A55 e Galaxy A35 potrebbero ottenere da Samsung una scocca con bordi in metallo per conferirli un aspetto premium.

Sicuramente Samsung negli ultimi anni sta dando sempre più attenzione alla fascia media del mercato con i suoi smartphone della serie Galaxy A.

I dispositivi infatti hanno ottenuto importanti aggiornamenti hardware e funzionalità premium, come la certificazione IP67, la fotocamera principale con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), e godono degli stessi anni di aggiornamenti Android dei top di gamma.

Samsung darà un aspetto premium anche ai Galaxy A55 e Galaxy A35? I rumors

Sembra che l’azienda coreana sia intenzionata a migliorare ulteriormente l’aspetto dei suoi futuri smartphone di fascia media, come i Galaxy A55 e Galaxy A35.

Recenti rumors affermano che questi due smartphone potrebbero utilizzare una scocca in metallo, quindi i dispositivi mostreranno bordi in metallo e non più in plastica.

Posteriormente rimarrà la rifinitura in vetro come già visto nei modelli precedenti.

Comunque la rifinitura in metallo non è in assoluto una novità per gli smartphone della serie Galaxy A: infatti in passato alcuni dei dispositivi più costosi della serie l’utilizzavano.

Sarebbe quindi un gradito ritorno da parte di Samsung per i modelli Galaxy A.

Va comunque detto che questi smartphone avranno probabilmente un prezzo di vendita di listino tra i 400 e i 550 euro.

Fi fatto non sono di certo economici, e ci sta che possano avere qualche accorgimento premium in più nel 2024.

Oltre alla presunta scocca in metallo, i prossimi Galaxy A35 e Galaxy A55 dovrebbero migliorare ulteriormente il design con accorgimenti per limitare i bordi intorno al display, e assomigliare sempre più agli attuali top di camma come i Galaxy S23.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter (X)

