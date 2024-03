Galaxy A55 vs Galaxy A54 recensione fotocamera: poche differenze

DXOMARK ha recensito il comparto fotografico del nuovo Samsung Galaxy A55 evidenziando differenze quasi minime rispetto al precedente Galaxy A54.

Il nuovo smartphone di fascia medio-alta Galaxy A55 sembra che non abbia apportato miglioramenti reali nel comparto fotografico rispetto al suo predecessore Galaxy A54.

Il sito specializzato DXOMARK infatti nella sue recensione ha evidenziato un punteggio complessivo praticamente identico tra i due smartphone, con leggere variazioni in specifici campi.

Samsung Galaxy A55 vs Galaxy A54 il comparto fotografico è quasi identico secondo DXOMARK

Il comparto fotografico dei due dispositivi risulta infatti invariato almeno secondo le specifiche hardware dichiarate dal produttore coreano:

Principale: sensore da 50 MP, obiettivo con apertura f/1.8 , AF, OIS

Ultra grandangolare: sensore da 12 MP, campo visivo di 123 gradi , obiettivo con apertura f/2,2

Macro: sensore da 5 MP, obiettivo con apertura f/2,4

Il Galaxy A55 5G ottiene un punteggio complessivo di 108, mentre il modello A54 5G ha ottenuto a suo tempo un punteggio di 107 punti secondo i criteri di analisi del sito specializzato.

Non sono quindi dei veri cameraphone, date le evidenti limitazioni (zoom, dettagli notturni etc.) rispetto agli smartphone top cameraphone, ma sono giusto dei buoni smartphone per la loro fascia di prezzo in ambito fotografico.

Comunque tra il modello A55 e A54 anche a parità di comparto fotografico troviamo alcune differenze in alcune funzioni fotografiche dovute forse al diverso chipset Exynos (1480 vs 1380) e all’ottimizzazione software dell’app fotocamera.

Di fatto il Galaxy A55 scatta e registra video leggermente migliori rispetto al suo predecessore (110 punti vs 106 punti nelle foto, 117 punti vs 115 nella registrazione video).

Peggiora il punteggio relativo agli Zoom (79 punti A54 vs 77 punti A55), peggiora il punteggio Bokeh (55 punti A54 vs 45 punti A55), mentre il resto di fatto rimane invariato.

In conclusione secondo DXOMARK questi sono i punti a favore e i punti deboli del comparto fotografico del Galaxy A55 5G:

PRO:

Esposizione accurata, gamma dinamica abbastanza ampia in condizioni di luce intensa e in interni

Livelli di consistenza abbastanza alti in condizioni di luce intensa

Stabilizzazione video abbastanza buona quando si sta fermi durante la registrazione

CONTRO:

Alcune instabilità e scalini dell’autofocus e dell’esposizione

Rumore , in particolare nelle zone d’ombra dell’inquadratura

Resa cromatica occasionalmente imprecisa

Stabilizzazione video inefficace quando ci si muove durante la registrazione

Cambiamenti di tonalità, bagliori e artefatti di fusione

Funzionalità di zoom limitate, texture ridotta e gamma dinamica limitata negli scatti con zoom

Per maggiori dettagli, potete leggere la recensione completa di DXOMARK.

