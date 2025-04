Galaxy A56, A36 e A26: Samsung mostra le funzioni GALAXY AI disponibili

Samsung con vari video vi fa capire quali sono le principali funzioni basate sull’intelligenza artificiale di GALAXY AI che potrete sfruttare anche sui Galaxy A56, A36 e A26 5G.

Samsung quest’anno ha voluto spingere molto sull’intelligenza artificiale evidenziando che parte delle funzionalità di GALAXY AI prima presenti solo sui Top di gamma, adesso sono disponibili pure per la fascia media.

Le funzionalità GALAXY AI che potrete sfruttare sui Galaxy A56, Galaxy A36 e Galaxy A26 5G

Partiamo con le funzionalità che sono presenti su tutti e tre gli smartphone della linea Galaxy A 2025 di fascia media precedentemente elencati con sistema operativo Android 15 e interfaccia ONE UI 7.

La prima funzionalità da presentare è sicuramente AI SELECT: l’intelligenza artificiale vi suggerisce di effettuare alcune operazioni in base a quello che sta accadendo sullo schermo.

Ad esempio vi può suggerire di scansionare un codice QR, creare una GIF da un video tutto semplicemente con un tap sul display.

L’altra interessante funzionalità è chiamata Read Aloud (Leggi ad alta voce), che permette di convertire del testo (in documenti, pagine web etc) in audio che potete ascoltare.

Migliorata poi l’esperienza di editing di immagini grazie alle funzioni Object Eraser e Edit Suggestion.

Object Eraser permette all’utente di rimuovere in maniera facile e intuitiva eventuali oggetti che sono presenti all’interno di un immagine.

Invece Edit Suggestion permette di individuare eventuali problemi all’interno di un’immagine e propone soluzioni rapide all’utente: può cancellare i riflessi, sfocare lo sfondo e così via.

Infine da non dimenticarsi la funzione Filtri dedicate alle immagini, ma anche la personalizzazione di quest’ultimi tramite colori e stili.

Samsung poi ricorda che tutti e tre gli smartphone A56 5G, A36 5G e A26 5G possono sfruttare le precedenti funzioni Circle to Search (Cerchia e cerca) che sono state migliorate: l’AI infatti adesso riconosce pure la musica oltre che le immagini.

Ci sono poi alcune funzionalità GALAXY AI che sono presenti solo sul GALAXY A56 5G e non sui Galaxy A36 5G e Galaxy A26 5G, dato che il primo ha un chipset più performante a livello di NPU.

Sul Galaxy A56 5G trovate infatti anche le funzionalità Best Face e Auto Trim.

Best Face scatta una serie di immagini e permette all’utente di selezionare la migliore espressione per ogni persona nello scatto di gruppi fino a 5 persone unendola in un unica foto finale.

Invece Auto Trim analizza una serie di video, ne sceglie i momenti migliori e i fatti salienti creando un video highlight reel da poter condividere più facilmente con i contatti.

Vi ricordo che abbiamo già selezionato per voi alcune offerte recenti sul Galaxy A56 5G con sconto sul prezzo di oltre 150 euro sul nostro canale Telegram HWBrain: i prezzi partono da 338 euro invece di 499,90 euro.

Fonte: Notizia ufficiale

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard