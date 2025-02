Galaxy A56 e A36 con stesso grado di riparabilità di Galaxy A55 e A35

Certificati in Francia i prossimi Samsung Galaxy A56 e Galaxy A36 che di fatto hanno uno stesso grado di riparabilità degli attuali Galaxy A55 e Galaxy A35: i dettagli.

Per chi non lo sapesse in Francia i produttori di smartphone devono sottoporsi ad una certificazione che indica il grado di riparabilità, dato che nelle scatole di vendita è presente come un bollino.

Oggi sappiamo pure il grado di riparabilità dei prossimi Galaxy A56 e Galaxy A36 che devono essere ancora annunciati da Samsung.

Samsung Galaxy A56 e Galaxy A36 il loro grado di riparabilità è quasi identico ai Galaxy A55 e A35

Secondo quanto affermato dall’agenzia francese, il grado di riparabilità del Galaxy A56 è di 8.4 punti su 10, leggermente più basso rispetto a quello del Galaxy A55 che si assesta a 8.5 punti su 10.

I prossimi Galaxy A56 hanno un punteggio più basso perché alcuni componenti risultano essere più difficili da sostituire rispetto al telefono di fascia media della generazione precedente.

Invece il Galaxy A36 manterrà lo stesso grado di riparabilità dell’attuale Galaxy A35, ovvero di 8.4 punti su 10.

Considerato che i due smartphone sono stati certificati in Francia, ci si aspetta che Samsung possa lanciare entrambi in Europa all’inizio di marzo di quest’anno.

Si prevede che entrambi gli smartphone utilizzeranno un display Amoled di circa 6.6 pollici, con risoluzione nativa FHD+ e forellino in alto al centro che conterebbe una fotocamera anteriore da 50MP.

Sulla carta il modello A56 utilizzerà il nuovo chipset Exynos 1580, mentre il modello A36 utilizzerà uno tra lo Snapdragon 6 Gen 3 o Snapdragon 7s Gen 2.

Tutti e due dovrebbero essere alimentati da una batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 45W.

Entrambi dovrebbero uscire con il sistema operativo Android 15, che secondo la nuova politica di aggiornamenti per i dispositivi di fascia media e bassa dovrebbe comprendere 6 anni di aggiornamenti e patch di sicurezza.

Comunque dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere quest’ultime notizie con il giusto distacco emotivo.

