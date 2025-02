Galaxy A56 e Galaxy A36 5G: Samsung conferma i 6 anni di aggiornamenti Android

Samsung ha rilasciato un primo video pubblicitario che conferma che i prossimi Galaxy A56 e Galaxy A36 5G avranno 6 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android.

Ci avviciniamo sicuramente al lancio dei prossimi smartphone di fascia media della serie Galaxy A 2025 di Samsung.

L’azienda coreana ha infatti rilasciato un primo video pubblicitario su prossimi smartphone in arrivo.

Samsung Galaxy A56 e Galaxy A36 5G: confermati i 6 anni di aggiornamenti Android

Tra i futuri miglioramenti dei successori degli attuali Galaxy A55 e Galaxy A35 5G sicuramente ci sarà un supporto migliorato lato software.

Il video promozionale di Samsung conferma indirettamente che i due prossimi A56 e A36 5G avranno 6 anni di aggiornamenti Android: dato che usciranno sul mercato con Android 15 saranno aggiornati fino ad Android 21.

Ovviamente è probabile che tutta la serie Galaxy A del 2025 avrà il nuovo supporto Android a 6 anni, invece dei precedenti 4 anni di aggiornamenti OS e 5 di supporto patch di sicurezza.

Basti pensare che già il Galaxy A16 5G gode di 6 anni di aggiornamenti Android.

Oltre alla serie Galaxy A 2025, Samsung a breve potrebbe presentare anche la nuova serie Galaxy M, che di solito sono delle varianti con alcune differenze rispetto alla serie Galaxy A.

Per adesso comunque mancano ancora le indicazioni certe su quando l’azienda coreana lancerà i nuovi smartphone sul mercato: rumors indicano l’arrivo entro la fine di marzo di quest’anno.

Vi ricordo che da passate voci di corridoio il Galaxy A56 5G monterà probabilmente il chipset Exynos 1580, mentre il Galaxy A36 5G avrà un chipset Snapdragon 6 Gen 3.

Entrambi gli smartphone monteranno un display OLED da 6.6 pollici di diagonale, 120Hz con risoluzione FHD+, una batteria da 5000 mAh e finalmente una ricarica rapida più veloce da 45W (invece che 25W).

Entrambi godranno della certificazione IP67, altoparlanti stereo, scanner per le impronte digitali sotto il display.

Tra i due modelli dovrebbe cambiare il comparto fotografico, non tanto per la camera principale (da 50MP) ma per quelle secondarie (anche se di poco).

Non ci resta che aspettare dichiarazioni ufficiali da parte di Samsung, quindi vi preghiamo di prendere queste notizie con il giusto distacco emotivo.

