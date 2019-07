Galaxy A7 2018 l’aggiornamento porta le patch di giugno 2019

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento di giugno 2019 per il suo Galaxy A7 2018: ecco i dettagli sul nuovo firmware disponibile al download.

Se avete comprato un Samsung Galaxy A7 2018 SM-A750FN nella versione NO Brand, ovvero non siete passati in un negozio di un qualsiasi operatore telefonico, vi segnaliamo la presenza di un nuovo aggiornamento.

Samsung Galaxy A7 2018 riceve un nuovo aggiornamento firmware: ecco le patch di giugno 2019

L’azienda coreana ha infatti iniziato a rilasciare il firmware seriale A750FNXXU1BSF2, datato il 12.06.2019 e basato sul sistema operativo Android Pie 9.0.

Secondo quanto riportato dal change-log ufficiale, il firmware in questione ha lo scopo unico di aggiornare la sicurezza.

Vengono infatti installate le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di giugno 2019 per il sistema operativo Android.

Le patch di sicurezza di giugno sono piuttosto importanti, dato che risolvono 8 falle ritenute critiche, 19 vulnerabilità ritenute di livello alto e due vulnerabilità di livello medio-basso.

Come installare il nuovo firmware sul vostro samsung Galaxy?

Dovreste iniziare a ricevere l’aggiornamento in questione tramite la classica modalità OTA (over the air): se non avete ricevuto la notifica controllate manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Prima di aggiornare ricordatevi di effettuare un eventuale backup almeno per i dati più importanti, e di iniziare la procedura solo se la batteria è pari o superiore al 50%.

Nei prossimi giorni potrete aggiornare il vostro A7 2018 anche tramite software Samsung Smart Switch, Ex Kies, collegando il dispositivo al PC o al MAC connesso ad internet tramite cavetto usb.

Se volete un installazione “pulita” del sistema operativo, potete scaricare il firmware integrale A750FNXXU1BSF2 per Samsung Galaxy A7 2018 SM-A750FN NO Brand da questo LINK.

Non consigliamo vivamente l’installazione di tale firmware nelle versioni Brandizzate dell’A7 2018: potrebbero nascere problemi di compatibilità software e potreste perdere la garanzia ufficiale.