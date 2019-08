Galaxy A70 aggiornamento di agosto: modalità notte come su Galaxy S10

Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy A70: la novità più interessante è la modalità notte come già visto su Galaxy S10.

In arrivo anche in Italia un nuovo aggiornamento firmware dedicato allo smartphone Samsung Galaxy A70 in questi giorni di agosto 2019.

Samsung Galaxy A70 prossimo aggiornamento di agosto: le novità

Sono arrivati infatti i primi feedback positivi che l’azienda coreana ha iniziato il rilascio del nuovo firmware seriale A705GMDDU3ASG6, basato su Android Pie 9.0, tramite la classica modalità OTA (over the air).

L’aggiornamento in questione ha un peso di circa 368 megabyte e apporta alcune novità in termini di funzionalità oltre che sicurezza.

Infatti con questo nuovo firmware sul Galaxy A70 viene installata la così detta “modalità notte”, che riprende di fatto le stesse caratteristiche viste sui Galaxy S10.

La modalità notte è una funzionalità software che ottimizza il comparto fotografico per scattare foto di qualità superiore quando ci si trova in ambienti con scarsa o bassa luminosità.

Oltre a questa modalità, adesso direttamente dall’app camera è possibile scansionare i codici QR (non vi servirà più un app di terzi).

Il change-log ufficiale parla poi di fix e ottimizzazioni per la stabilità e prestazioni generali del sistema operativo.

Infine da non dimenticare l’installazione delle patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di luglio 2019.

Per chi non lo sapesse, le patch di luglio 2019 risolvono 10 vulnerabilità ritenute di livello critico, altre 10 vulnerabilità di livello alto: la più pericolosa riguardava il frame work media dove un malintenzionato poteva far penetrare un codice malevolo per compromettere il dispositivo.

Oltre alle patch di Google, la stessa Samsung ha risolto 13 vulnerabilità che ha individuato sul proprio software e interfaccia One UI.

Tra le più importanti risolte una falla nella Galleria e una nel pannello rapido: quest’ultima poteva far attivare o disattivare il bluetooth bypassando la schermata di blocco.

Non sappiamo quando effettivamente l’aggiornamento arriverà anche in Italia: pertanto vi consigliamo di tener d’occhio il centro aggiornamento del vostro Galaxy A70.