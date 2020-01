Galaxy A70 si aggiorna a fine gennaio 2020 in Italia: le novità

Samsung ha iniziato a rilasciare il nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy A70 anche in Italia: ecco il link per scaricarlo prima della modalità OTA.

Se possedete un Samsung Galaxy A70 SM-A705F no Brand a breve dovreste iniziare a ricevere la notifica automatica per la disponibilità di un nuovo aggiornamento firmware.

Samsung Galaxy A70 si aggiorna in Italia a fine gennaio 2020: le principali novità

L’azienda coreana ha infatti iniziato a rilasciare anche in Italia il nuovo firmware seriale A705FNXXU5ASL4, che rimane comunque basato sul sistema operativo Android Pie 9.0.

Al momento da quello che sappiamo l’aggiornamento in questione ha un unico scopo: quello di aggiornare le patch di sicurezza.

Vengono infatti installate le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di gennaio 2020, quindi le più recenti attualmente disponibili.

Le patch di sicurezza di gennaio 2020 risolvono cinque vulnerabilità ritenute di livello critico, più un numero non precisato di vulnerabilità ritenute di rischio alto o moderato.

Oltre ai fix forniti da Google, la stessa Samsung ha risolto 17 vulnerabilità individuate nel software nativo dell’azienda coreana.

La più grave riguardava un problema di sicurezza individuato nei modelli con chipset Exynos 7885, Exynos 8895 ed Exynos 9810 che permetteva a malintenzionati di ottenere la password di sblocco del telefono.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento sul vostro Galaxy A70, vi consigliamo di controllare manualmente entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamento.

Tutti coloro che non vogliono aspettare e hanno dimestichezza nel flashing di rom su smartphone Android, possono scaricare il firmware integrale A705FNXXU5ASL4 per Galaxy A70 No Brand direttamente da questo LINK.

Evitate di installare tale firmware nelle versioni brandizzate dello smartphone: potreste riscontrare problemi di natura software e perdere la garanzia ufficiale del produttore.