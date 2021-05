Galaxy A72: l’aggiornamento patch maggio 2021 porta alcune novità dei Galaxy S21

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento patch maggio 2021 per i suoi Galaxy A72: oltre alla sicurezza introdotte alcune novità viste sui Galaxy S21.

Segnaliamo ai possessori italiani e non di un Galaxy A72 che da qualche ora Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware in Europa (Russia).

Samsung Galaxy A7 sta ricevendo l’aggiornamento con le patch di maggio 2021: ecco i dettagli

Il firmware in questione ha seriale A725FXXU2AUE1, si basa sul sistema operativo Android 11, ed è scaricabile tramite la modalità OTA (over the air).

Da quello che sappiamo il nuovo firmware oltre ad installare le nuove patch di sicurezza, apporta alcune novità dal punto di vista delle funzionalità multimediali ed un paio di ottimizzazioni.

Innanzi tutto vengono installate le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di maggio 2021: queste sono le novità al riguardo.

Inoltre sul vostro Galaxy A72 noterete queste nuove funzionalità viste per la prima volta sui dispositivi Galaxy S21:

gli sfondi personalizzati per le video chiamate effettuate da app di terze parti come Zoom, Microsoft Teams e Google Duo (si può aggiungere un effetto sfocatura, un colore opaco in tinta unita, o un immagine personalizzata da scegliere dalla galleria);

effettuate da app di terze parti come Zoom, Microsoft Teams e Google Duo (si può aggiungere un effetto sfocatura, un colore opaco in tinta unita, o un immagine personalizzata da scegliere dalla galleria); introdotta la condivisione dei file tramite Quick Share tra diversi dispositivi Galaxy.

Oltre alle novità dal punto di vista delle funzionalità, sono presenti ottimizzazioni che riguardano la qualità delle chiamate telefoniche e della fotocamera.

Sfortunatamente per la fotocamera non abbiamo dettagli su cosa effettivamente Samsung abbia migliorato nello specifico.

Dato che l’aggiornamento in questo momento è in diffusione solamente in Russia, non sappiamo quando effettivamente la notifica di aggiornamento arriverà anche in Italia.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro Galaxy A72 che trovate nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica di aggiornamento come sempre vi consigliamo di:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul telefono; iniziare la procedura di installazione solamente se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Via