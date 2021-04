Galaxy A72 si aggiorna con una patch di aprile 2021 molto grande: miglioramenti generali

Samsung rilascia un aggiornamento firmware molto grande contenenti le patch di aprile 2021 per il Galaxy A72: si tratta di miglioramenti generali.

Il recente Galaxy A72 proprio in queste ore sta ricevendo un corposo aggiornamento firmware tramite la classica modalità OTA (over the air).

Samsung Galaxy A72 aggiornamento patch aprile 2021 iniziato: i dettagli del change-log

Da quello che sappiamo il nuovo firmware ha seriale A725FXXU1AUD2, è basato su Android 11 e ha un peso di circa 1GB.

La situazione è un po’ strana perché il change-log ufficiale dell’aggiornamento evidenzia solo questo:

aggiornamento delle patch di sicurezza (quelle di aprile 2021);

stabilità del dispositivo migliorata, fix di bugs.

Considerata la grandezza del firmware siamo sicuri che all’interno dell’aggiornamento non ci siano solamente le nuove patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di aprile 2021.

Infatti di solito gli aggiornamenti che contengono solo patch di sicurezza occupano al massimo 200-250 megabyte.

Quindi sicuramente Samsung ha aggiornato qualcosa a livello di sistema operativo per ottimizzare lo smartphone, ma sfortunatamente non ne ha volute svelare i dettagli.

Per i più curiosi sulle patch di sicurezza di Aprile di 2021 vi informiamo che Google ha risolto 30 falle, classificate come di rischio alto, e 5 falle classificate come critiche.

In aggiunta alle falle risolte da Google, Samsung ha risolto 21 problemi riscontrati nel proprio software che variano da falle sull’algoritmo di crittografia, a politiche di esecuzione configurate in modo non del tutto giusto, eccetera.

Si tratta sostanzialmente di una patch piuttosto importante dal punto di vista della sicurezza, quindi va fatta il prima possibile.

Potete farvi un idea completa della patch di sicurezza sul sito ufficiale Samsung.

Se al momento non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento sul vostro Galaxy A72, vi consigliamo di controllare manualmente nel centro aggiornamenti (impostazioni->info telefono->aggiornamenti).

Quando riceverete la notifica prima di aggiornare, come sempre consigliamo di effettuare un backup dei dati più importanti e iniziare la procedura con batteria pari o superiore al 50%.

Fonte: Via