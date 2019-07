Galaxy A8 2018: l’aggiornamento porta le patch più recenti per la sicurezza

Samsung rilascia le nuove patch di sicurezza per il Galaxy A8 2018: ecco i dettagli che dovete sapere sul prossimo aggiornamento firmware.

Se possedete un Samsung Galaxy A8 2018 SM-A530F, al momento solo per la versione NO Brand, vi segnaliamo che è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.

Samsung Galaxy A8 2018 si aggiorna: il nuovo firmware porta le nuove patch di sicurezza

Si tratta del nuovo firmware seriale A530FXXU6CSF6 datato il 12.06.2019 e basato sul sistema operativo mobile Android Pie 9.0.

Potete iniziare a scaricare l’aggiornamento tramite la classica modalità OTA (over the air): è un file di circa 370 megabyte.

Al suo interno contiene unicamente le nuove patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di giugno 2019.

Comunque le patch di sicurezza di giugno sono piuttosto importanti, dato che risolvono 8 falle ritenute critiche, 19 vulnerabilità ritenute di livello alto e due vulnerabilità di livello medio-basso.

Nel caso in cui non abbiate ricevuto ancora le notifiche di aggiornamento automatiche, vi consigliamo di controllare manualmente nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Consigliabile, ma non obbligatorio, eseguire un backup dei dati più importanti salvati sullo smartphone.

Ricordiamo però che la procedura di installazione deve iniziare solo se lo smartphone ha a disposizione almeno il 50% di carica della batteria.

Nei prossimi giorni potrete aggiornare il vostro A8 2018 anche tramite software Samsung Smart Switch, Ex Kies, collegando il dispositivo al PC o al MAC connesso ad internet tramite cavetto usb.

Per tutti coloro che hanno già una buona dimestichezza nel flashing di rom su smartphone android, c’è la possibilità di scaricare il firmware integrale seriale A530FXXU6CSF6 per Samsung Galaxy A8 2018 SM-A530F No Brand da questo LINK.

Non installate tale firmware su una versione brandizzata del telefono: non garantiamo la stabilità software e il fatto che il produttore potrebbe mantenere la garanzia ufficiale del prodotto.