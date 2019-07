Galaxy A8 2018 si aggiorna a fine luglio 2019: le novità

Samsung rilascia in Italia un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy A8 2018 no Brand: ecco i dettagli sul firmware disponibile al download.

Se possedete un Samsung Galaxy A8 2018 SM-A530F No brand vi consigliamo di controllare la disponibilità di un nuovo aggiornamento firmware in questi giorni.

Samsung Galaxy A8 2018: nuovo aggiornamento firmware a fine luglio 2019

Infatti in Italia l’azienda coreana ha iniziato a diffondere il nuovo firmware seriale A530FXXU7CSG5 basato su Android Pie 9.0 tramite la classica modalità OTA.

Il firmware in questione ha un peso di circa 446 megabyte e si può scaricare tramite una connessione Wifi o sfruttando la banda 3G-4G dello smartphone.

Secondo quanto riportato dal change-log ufficiale, l’aggiornamento ha lo scopo principale (diciamo unico) di installare le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di luglio 2019.

Per chi non lo sapesse, le patch di luglio 2019 risolvono 10 vulnerabilità ritenute di livello critico, altre 10 vulnerabilità di livello alto: la più pericolosa riguardava il frame work media dove un malintenzionato poteva far penetrare un codice malevolo per compromettere il dispositivo.

Oltre alle patch di Google, la stessa Samsung ha risolto 13 vulnerabilità che ha individuato sul proprio software e interfaccia One UI.

Tra le più importanti risolte una falla nella Galleria e una nel pannello rapido: quest’ultima poteva far attivare o disattivare il bluetooth bypassando la schermata di blocco.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare personalmente entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Prima di aggiornare controllate sempre che la batteria abbia almeno un autonomia pari al 50%.

Eventualmente potete effettuare anche un backup dei dati più importanti salvati su smartphone.

Infine se siete esperti di flashing di rom su smartphone android, e volete un installazione “pulita” potete scaricare il firmware integrale A530FXXU7CSG5 per Samsung Galaxy A8 2018 SM-A530F No brand da questo LINK.