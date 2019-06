Galaxy A8 2018 tempo di aggiornamenti a giugno 2019

Samsung ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy A8 2018: ecco di che cosa si tratta.

Segnaliamo ai possessori di un Samsung Galaxy A8 2018 SM-A530F, ma solo nella versione NO BRAND (non acquistato da operatore telefonico) della presenza di un nuovo aggiornamento.

Samsung Galaxy A8 2018 si aggiorna i primi di giugno 2019: i dettagli da conoscere

L’azienda coreana ha iniziato infatti a rilasciare il nuovo firmware seriale A530FXXS5CSE4, datato il 07.05.2019 e basato su Android Pie 9.0.

Da quello che possiamo leggere dal change-log ufficiale, si tratta solamente di un aggiornamento di sicurezza.

Infatti nel firmware vengono installate le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di maggio 2019.

Le patch di sicurezza di maggio 2019 risolvono sette falle ritenute critiche e dozzine di vulnerabilità (di livello alto o medio) del sistema operativo android.

In più la stessa Samsung ha risolto alcuni problemi di sicurezza (21 falle di gravità variabile) sui propri dispositivi Galaxy e sul proprio software.

Come aggiornare il telefono: ecco le modalità

Potete installare il nuovo firmware attraverso la modalità OTA (over the air) direttamente dal vostro A8 2018 utilizzando una connessione Wifi o sfruttando la banda 3G-4G del telefono.

Nel caso in cui non abbiate ricevuto la notifica automatica di aggiornamento, controllate voi stessi entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica prima di installare potreste effettuare un backup dei dati più importanti e ricordatevi di iniziare la procedura solo se il telefono ha almeno il 50% di batteria.

Nei prossimi giorni potrete aggiornare il vostro A8 2018 anche tramite software Samsung Smart Switch, Ex Kies, collegando il dispositivo al PC o al MAC connesso ad internet tramite cavetto usb.

Infine per chi ha dimestichezza del flashing di rom android, c’è la possibilità di scaricare il firmware integrale A530FXXS5CSE4 per Samsung Galaxy A8 2018 SM-A530F No Brand da questo LINK.

Evitate di installare tale firmware nelle versioni brandizzate: potreste avere problemi di natura software e perdere anche la garanzia ufficiale.