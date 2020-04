Galaxy A9 2018 riceve l’aggiornamento ad Android 10 (non ancora in Italia)

Il Galaxy A9 2018 sta iniziando a ricevere a livello internazionale l’aggiornamento ad Android 10 con interfaccia Samsung One Ui 2.0: i dettagli.

Buone notizie per tutti coloro (italiani o non) che hanno acquistato un Galaxy A9 2018 SM-A920F uscito sul mercato a novembre 2018.

Samsung Galaxy A9 2018: iniziato il rilascio di Android 10 con One Ui 2.0 in Polonia

Infatti oggi Samsung ha iniziato a rilasciare per questo smartphone l’atteso aggiornamento ad Android 10 con la nuova interfaccia personalizzata One Ui 2.0.

Lo smartphone uscito con Android 8.0 e successivamente aggiornato ad Android Pie 9.0, ha iniziato quindi a ricevere il suo ultimo aggiornamento principale.

Infatti molto difficilmente il Galaxy A9 2018 riceverà una versione software successiva ad Android 10.

Da quello che sappiamo il nuovo aggiornamento al momento non è ancora disponibile al download in Italia, ma si sta diffondendo in Polonia tramite la modalità OTA (over the air).

Il firmware in diffusione nel paese dell’Est ha seriale A920FXXU3CTCD.

Oltre al passaggio da Android Pie 9.0 ad Android 10, sul Galaxy A9 2018 vengono installate pure nuove patch di sicurezza, ovvero quelle rilasciate da Google nel mese di marzo 2020.

Quali sono le novità che gli utenti noteranno sul loro A9 2018 con l’aggiornamento alla Samsung One Ui 2.0 basata su Android 10?

Dopo aver installato la versione più recente del software, noterete queste nuove funzionalità:

La modalità scura: cambieranno gli sfondi, i widget, la regolazione delle immagini, dei testi e dei colori per ambienti notturni;

Icone e colori: più facile riconoscere le icone delle applicazioni con colori più chiari, migliorato il layout dei titoli e dei pulsanti;

Animazioni più fluide;

Nuovi gesti di navigazione su schermo;

Interazioni migliorate: navigazione su schermi grandi più facili, interfaccia più chiara;

Modalità ad una mano: nuovi modi per accedere alla modalità ad una mano;

Miglioramenti nell’accessibilità;

Testo migliorato sullo sfondo;

Sviluppato ulteriormente il benessere Digitale;

Possibilità di controllare contenuti multimediali su altri dispositivi Galaxy tramite SmartThings;

Nuove funzionalità per la fotocamera;

Migliorata l’interfaccia dedicata ad Internet, Promemoria, Calendario, Calcolatrice, la gestione del cestino;

Altre piccole novità qua e la.

Non sappiamo quando effettivamente l’aggiornamento ad Android 10 arriverà in Italia sui Galaxy A9 2018; vi consigliamo di tener sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Appena avremo informazioni in merito ve lo faremo sapere!