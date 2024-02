GALAXY AI arriva sulle TWS Galaxy Buds 2, Buds 2 Pro e Buds FE

Samsung sta rilasciando tramite un aggiornamento OTA le funzionalità GALAXY AI basate sull’intelligenza artificiale sulle TWS Galaxy Buds 2, Buds 2 Pro e Buds FE con Galaxy S24.

Se possedete una TWS Samsung di recente generazione, come le Galaxy Buds 2, 2 Pro e FE presto potrete sfruttare alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale della GALAXY AI introdotta con i Galaxy S24.

L’azienda coreana tramite un comunicato ufficiale in India ha affermato che queste tre TWS potranno sfruttare una delle più interessanti funzionalità della GALAXY AI: la traduzione in tempo reale delle chiamate e l’interpretazione dal vivo.

L’azienda coreana ha affermato che entrambe le funzionalità sono integrate in queste TWS, quindi per utilizzarle non è necessaria una connessione internet attiva.

Di fatto la traduzione dal vivo consente agli utenti di vedere la traduzione delle chiamate in tempo reale sugli schermi degli smartphone serie Galaxy S24 quando parlano tramite le Galaxy Buds.

L’interpretazione dal vivo invece “fornisce un’interpretazione bidirezionale e faccia a faccia senza soluzione di continuità attraverso l’interfaccia Galaxy Buds“, quindi non dovrete tenere in mano un Galaxy S24 per ottenerla.

Questo è il comunicato ufficiale:

Users can directly speak into the Buds mic and their translated voice will now be available via the Galaxy S24 series enabling near-natural conversation between two individuals each holding Galaxy S24 series smartphone and Galaxy Buds respectively, eliminating the need to hand over the phone and manage translated talking