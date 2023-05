Galaxy Buds 2 Pro si aggiornano e intanto il prezzo è sceso quasi del 40%

Samsung rilascerà un nuovo aggiornamento software per le Galaxy Buds 2 Pro: intanto in Italia le TWS si possono acquistare ad un prezzo scontato vicino al 40% con coupon.

Sicuramente molti esperti consiglieranno di acquistare le Galaxy Buds 2 Pro di Samsung per chi vuole delle TWS di qualità con funzionalità avanzate, da abbinare ad uno smartphone android o anche un iPhone.

L’azienda coreana però punta a migliorare i propri prodotti, e anche le Buds 2 Pro ricevono aggiornamenti.

Galaxy Buds 2 Pro si aggiornano: novità per la modalità Ambient Sound e il prezzo scende in saldo del 40%

L’Aggiornamento: le novità in arrivo

Per quanto riguarda il nuovo aggiornamento Samsung sta apportando miglioramenti alla funzione Ambient Sound, offrendo due nuovi livelli di amplificazione, per un totale che sale da tre a cinque.

Inoltre gli utenti saranno in grado di personalizzare la gamma dei toni della funzionalità Ambient Sound, utilizzando e passando da una tonalità più chiara ad una più morbida, con regolazioni fino a 5 incrementi/decrementi.

Se non bastasse con l’aggiornamento in arrivo li utenti saranno in grado di effettuare regolazioni al bilanciamento audio, spostando il suono da sinistra a destra.

Va comunque sottolineato che aggiornamento inizierà a essere distribuito su Galaxy Buds 2 Pro nelle prossime settimane e richiederà che gli auricolari siano collegati ad un dispositivo in grado di eseguire l’applicazione Galaxy Wearable.

Galaxy Buds 2 Pro in offerta scontate quasi del 40%: ecco dove

Per quanto riguarda l’offerta vi segnaliamo che le Galaxy Buds 2 Pro, che hanno un prezzo di listino di 229 euro sul sito ufficiale Samsung Italia, si possono acquistare a soli 135,91 euro spedite da Italia seguendo queste indicazioni:

Aggiungere le Galaxy Buds 2 Pro del colore che preferite nel carrello seguendo questo link: https://ebay.us/PVK7yT Applicare il codice coupon MAGGIO23EDAYS (valido fino al 25 maggio 2023) per ottenere lo sconto (se non si applica in automatico in carrello) Effettuare l’eventuale acquisto pagando con carta di credito/debito o PayPal

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Ebay Italia (se non avviene in automatico), la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio immagine sottostante (per PC Desktop):

Attenzione! Il numero dei pezzi disponibile alla vendita è limitato, inoltre i prezzi potrebbero variare con il tempo!

Dettagli su spedizione, disponibilità e garanzia Italia

Tutti i dispositivi venduti dal rivenditore sono spediti da magazzino Italia con consegna prevista in 3 giorni lavorativi tramite corriere.

La garanzia è Italia 2 anni tramite il rivenditore, o Samsung Europa ufficiale 2 anni

Il cliente ha disposizione pure 30 giorni per il rimborso/reso, e il venditore paga le spese di spedizione per la restituzione.

