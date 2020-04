Galaxy Camera Controller compatibile con i Galaxy S20: scattare foto con i Galaxy Watch

Samsung ha aggiornato l’applicazione Galaxy Camera Controller che adesso è compatibile con i Galaxy S20 e permette di scattare foto con i Galaxy Watch.

Samsung ha rilasciato un aggiornamento software alla sua applicazione Galaxy Camera Controller che adesso è disponibile nella versione finale 1.0.79.

Galaxy Camera Controller si aggiorna alla versione 1.0.79: tra le novità la compatibilità con i Galaxy S20

Per chi non conoscesse quest’applicazione, in breve la Camera Controller permette di controllare la fotocamera dello smartphone Samsung tramite uno smart-watch compatibile.

Tramite questa applicazione l’utente è in grado di:

Scattare una foto / scattare un video con l’anteprima

Impostare del timer e così via;

Verificare i risultati dopo aver scattato la foto;

Passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore, e viceversa, con semplici gesti di scorrimento.

L’ultima versione 1.0.79 oltre ad aver apportato alcuni fix a bugs precedenti, ha aggiornato la lista dei dispositivi compatibili inserendo i Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra.

Nonostante l’applicazione è già presente sul mercato da un po’ di tempo, il numero dei dispositivi compatibili è abbastanza limitato.

Tra gli smartphone, oltre ai Galaxy S20, troviamo infatti i Galaxy S10, S10 Plus, S10e, S10 5G, i Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 10 5G, Galaxy Fold e Fold 5G.

Invece questi sono gli smart-watch compatibili: Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Active2.

Per poter utilizzare l’applicazione Galaxy Camera Controller, basta scaricare il software tramite il Samsung Galaxy Store con il proprio smartphone compatibile.

Dopo aver installato l’applicazione basterà sincronizzare lo smart-watch Samsung con il proprio smartphone, e dal qual momento lo smart-watch fungerà da mirino e pulsante di scatto per la fotocamera del telefonino.