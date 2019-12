Galaxy Fold 2 utilizzerà un vetro ultra sottile al posto dello strato di plastica?

Secondo recenti rumors il nuovo Samsung Galaxy Fold 2 non utilizzerà lo strato di plastica protettiva per il display pieghevole come sul primo Fold.

I display pieghevoli sono una delle principali innovazioni introdotte nel mercato degli smartphone nel corso del 2019, ma hanno anche loro alcuni punti di debolezza.

Il principale punto debole di un display pieghevole è la sua resistenza/durabilità, tanto che sul primo Galaxy Fold Samsung ha dovuto applicare una protezione in plastica aggiuntiva.

Samsung Galaxy Fold 2 utilizzerà una nuova protezione in vetro ultra sottile? I rumors e i dubbi

Sembra che Samsung abbia però risolto questo problema con l’arrivo del prossimo Galaxy Fold 2, che a differenza del primo Fold avrà un design a conchiglia.

L’informatore Ice Universe, tramite il proprio account Twitter, ha affermato che il Fold 2 non utilizzerà più una protezione in plastica per il display pieghevole, ma bensì un vetro protettivo ultra sottile di nuova generazione.

Questo vetro ultra sottile avrebbe la particolarità di essere flessibile, e quindi di adattarsi molto bene ai display pieghevoli.

Il vetro ultra sottile flessibile dovrebbe evitare gli inestetismi dovuti alla protezione in plastica (la leggera piegatura nel display quando quest’ultimo è completamente aperto).

Ci sono però alcuni fatti da considerare.

Alcuni esperti del settore affermano che questi nuovi vetri protettivi ultra sottili potrebbero essere al momento troppo costosi da produrre e non troppo resistenti.

In sostanza la fragilità dei vetri ultra sottili non aumenterebbe di fatto la resistenza dei display flessibili.

Per questo, alcuni pensano che Samsung abbandonerà l’idea di utilizzare al momento questa tecnologia per ripiegare sulla protezione in plastica già vista sul Galaxy Fold.

Queste soluzioni saranno forse utilizzate in futuro, quando la tecnologia si affinerà e offrirà una migliore protezione e costi di produzione decisamente più bassi.

Dato che al momento non c’è ancora nessuna notizia ufficiale da parte di Samsung, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter