Galaxy Fold: un alto dirigente Samsung afferma che è pronto per il lancio

Il primo smartphone pieghevole di Samsung, il Galaxy Fold, dopo la posticipazione del lancio ufficiale sarebbe finalmente pronto per la commercializzazione: i dettagli.

Buone notizie per tutti coloro che aspettano di acquistare il primo smartphone pieghevole di Samsung. il Galaxy Fold, dato che dopo qualche settimana di incertezze oggi abbiamo una conferma positiva.

Galaxy Fold: per il vicepresidente di Samsung Display ormai ci siamo!

Infatti il vice presidente di Samsung Display, Kim Seong-cheol, avrebbe affermato in una recente intervista, che il Fold è ormai pronto alla commercializzazione sul mercato in tempi brevi.

Questo il suo commento ufficiale: “Most of the display problems have been ironed out, and the Galaxy Fold is ready to hit the market,” “The Galaxy Fold, when released, will receive a lot of attention in the market.”

Nonostante le ultime dichiarazioni, Samsung deve ancora rispettare le promesse ed annunciare una data definitiva per il lancio e la commercializzazione internazionale del suo smartphone pieghevole.

Se pensiamo che il Fold doveva arrivare sul mercato poco dopo la commercializzazione dei modelli Galaxy S10, ci rendiamo conto quanto tempo si è perso per i “problemi” dell’ultimo momento.

Samsung Display sembra essere ormai sicura di aver risolto tutti i principali problemi del display pieghevole interno al dispositivo, quindi non ci resta che aspettare fiduciosi nell’annuncio ufficiale.

Quando avverrà, avverrà.

