Galaxy J3 2017 si aggiorna ad Android Pie 9.0: si parte dalla Russia

Anche il Samsung Galaxy J3 2017 ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android Pie 9.0: il roll-out è iniziato al momento in Russia.

Ottima notizia per tutti coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy J3 2017.

Samsung Galaxy J3 2017 si aggiorna ad Android Pie 9.0: i primi dettagli

Finalmente l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare, al momento solo in Russia e Vietnam, il tanto atteso aggiornamento alla versione software Android Pie 9.0.

Molto probabilmente si tratta di un test su larga scala, per individuare eventuali problemi, prima di iniziare il rilascio a livello internazionale.

Da quello che sappiamo al momento Samsung ha diffuso il firmware seriale J330FXXU3CSG6 in Russia e il firmware seriale J330GDXU3CSG7 in Vietnam.

Entrambi i nuovi firmware aggiornano il sistema operativo da Android Oreo ad Android Pie 9.0, e in più vengono installate le patch di sicurezza rilasciate da Google a luglio 2019.

L’aggiornamento in questione è in diffusione tramite la classica modalità OTA (over the air) utilizzando una connessione Wifi o sfruttando la banda 3G-4G del J3 2017.

Dato che non sappiamo ancora con certezza quando effettivamente l’aggiornamento ad Android Pie 9.0, vi consigliamo di tenere d’occhio il centro aggiornamenti dello smartphone.

Vi basterà entrare nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Considerato che si tratta di un aggiornamento importante, e complesso, vi consigliamo di iniziare a preparare il vostro Galaxy J3 2017 per il nuovo software.

Per questo fate spazio nella memoria interna dello smartphone: 3-4GB dovrebbero essere sufficienti.

Effettuate poi un backup completo, o comunque dei file più importanti, dei documenti, foto, video o quant’altro memorizzati sul dispositivo per sicurezza.