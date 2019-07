Galaxy J5 2017 nuovo aggiornamento trimestrale: il firmware di luglio 2019

Samsung ha rilasciato il nuovo aggiornamento firmware trimestrale per il Galaxy J5 2017: ecco le novità di metà luglio 2019.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy J5 2017 SM-J530F No brand, parliamo della versione non acquistata tramite operatore telefonico, che è disponibile un nuovo aggiornamento.

L’aggiornamento in questione ha firmware seriale J530FXXS5BSE3, è datato internamente dall’azienda coreana il 30.05.2019 e si basa su Android Oreo 8.1.

Niente aggiornamento ad Android Pie 9.0, a differenza del fratello J7 2017 che l’ha ricevuto poco tempo fa.

Tornato al J5 2017, vi informiamo che questa patch ha lo scopo unico di aggiornare la sicurezza dello smartphone.

Vengono infatti installate le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di giugno 2019, quindi non le più recenti che sono quelle di luglio 2019.

Le patch di sicurezza di giugno sono piuttosto importanti, dato che risolvono 8 falle ritenute critiche, 19 vulnerabilità ritenute di livello alto e due vulnerabilità di livello medio-basso.

I diversi metodi di aggiornamento disponibili per il vostro J5 2017

L’aggiornamento dovrebbe essre disponibile fin da subito tramite la classica modalità OTA (over the air) utilizzando una connessione Wifi o la banda 3G-4G del dispositivo.

Potete controllare manualmente la presenza del nuovo firmware entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Prima di aggiornare ricordatevi sempre di controllare lo stato della batteria: deve essere pari o superiore al 50%.

Eventualmente vi consigliamo anche di effettuare un backup dei dati più importanti dello smartphone: la sicurezza non è mai troppa.

Nei prossimi giorni potrete aggiornare il vostro J5 2017 anche tramite software Samsung Smart Switch, Ex Kies, collegando il dispositivo al PC o al MAC connesso ad internet tramite cavetto usb.

Infine per chi ha già dimestichezza nel flashing di rom basate su smartphone Android, c’è la possibilità di scaricare il firmware integrale J530FXXS5BSE3 per Samsung Galaxy J5 2017 SM-J530F No brand direttamente da questo LINK.