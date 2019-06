Galaxy J7 2017 aggiornamento Android Pie disponibile: il firmware integrale

Samsung ha rilasciato l’aggiornamento ufficiale ad Android Pie 9.0 per il Galaxy J7 2017: ecco il firmware integrale che potete scaricare fin da subito.

Ottime notizie per tutti coloro che hanno comprato un Samsung Galaxy J7 2017 SM-J730F NO brand, ovvero la versione non acquistata tramite operatore telefonico.

Galaxy J7 2017 ecco Android Pie 9.0 in Italia: i dettagli sul nuovo firmware

Infatti l’azienda coreana ha iniziato il rilascio dell’aggiornamento alla versione Android Pie 9.0 con il nuovo firmware J730FXXU4CSF1 datato internamente il 04.06.2019.

Oltre a godere di tutte le novità già viste con il passaggio da Android Oreo 8.0 a Pie 9.0, sullo smartphone vengono installate pure le patch di sicurezza rilasciate da Google a maggio 2019.

Al momento il nuovo firmware dovrebbe essere disponibile al download tramite la classica modalità OTA (over the air) utilizzando una connessione Wifi o la banda 3G-4G del J7 2017.

Considerato che l’aggiornamento ad Android Pie 9.0 è molto complesso e corposo dal punto di vista dei megabyte da scaricare, vi consigliamo di utilizzare a maggior ragione una connessione Wifi.

L’aggiornamento al momento sembra essere disponibile solo per la versione no Brand, e nel caso non abbiate ancora ricevuto la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

E’ bene effettuare un preventivo backup di tutti dati salvati sullo smartphone, e di iniziare la procedura di installazione solo se la batteria è superiore o pari al 50%.

Dove scaricare il firmware integrale con Android Pie 9.0 per J7 2017

Se volete un installazione pulita del sistema operativo, e siete pratici di flashing rom su smartphone android, c’è la possibilità di scaricare il firmware integrale J730FXXU4CSF1 per Samsung Galaxy J7 2017 SM-J730F NO brand da questo LINK.

Evitate di installare tale firmware nelle versioni brandizzate: potrebbero nascere problemi di natura software e potreste perdere la garanzia ufficiale.

Sulla carta il Galaxy J7 2017 dovrebbe essere l’ultimo smartphone Samsung a ricevere l’aggiornamento ad Android Pie 9.0 nel corso del 2019.