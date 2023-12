Il Galaxy M15 sarà un Galaxy A15 con batteria potenziata?

Il prossimo Samsung Galaxy M15 5G potrebbe essere una versione alternativa del Galaxy A15 5G con una batteria più capiente: i rumors.

Non molti giorni fa vi avevamo segnalato che Samsung ha annunciato in alcuni paesi d’Asia il nuovo Galaxy A15 5G (e anche la versione 4G).

Nonostante i due smartphone non sono ancora arrivati in Europa, sembra che l’azienda coreana stia lavorando ad una variante con più batteria chiamata Galaxy M15 5G.

Galaxy M15 5G in arrivo: potrebbe essere una rivisitazione del Galaxy A15 5G ma con più batteria

Se il Galaxy A15 5G monta una batteria interna da 5000 mAh, il prossimo M15 5G dovrebbe montare una batteria da ben 6000 mAh, quindi sulla carta avrà un autonomia superiore del 20% rispetto al primo modello.

Sfortunatamente al momento non abbiamo ancora informazioni tecniche sulle componenti hardware del M15 5G che, come già anticipato, potrebbero essere simili a quelle del A15 5G.

Il telefono inoltre dovrebbe godere dello stesso trattamento software del A15 5G.

Infatti quest’ultimo è uscito sul mercato con Android 14 e interfaccia ONE UI 6.0, e nonostante appartenga alla fascia medio-bassa del mercato gode di 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di supporto patch sicurezza e funzionalità.

Quindi anche il Galaxy M15 5G potrebbe diventare una valida alternativa per chi vuole spendere poco, e avere un telefono con un autonomia importante e supporto software equivalente a quello di un top di gamma.

Ovviamente trattandosi di uno smartphone “economico” ci saranno limitazioni dal punto di vista delle prestazioni e del comparto fotografico.

Vedremo se in futuro Samsung rilascerà dettagli ufficiali in merito, e se effettivamente l’M15 5G arriverà anche in Europa.

Fonte: Via

