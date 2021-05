Galaxy Note 10 aggiornamento maggio 2021: Quick Share e miglioramenti camera

Il nuovo aggiornamento firmware con patch di maggio 2021 apporta novità e miglioramenti per la gamma Galaxy Note 10: ecco i dettagli che sappiamo al momento.

Samsung sta continuando ad aggiornare i suoi dispositivi mobili con le nuove patch di maggio 2021, e al momento anche la gamma Galaxy Note 10 la sta ricevendo in Europa.

La serie Galaxy Note 10 inizia a ricevere l’aggiornamento patch maggio 2021 in Europa: i dettagli

Più nello specifico è in diffusione il nuovo firmware seriale N97xxXXU7FUE3 (le xx cambiano a seconda del modello) scaricabile tramite la classica modalità OTA.

Il firmware in questione, che si basa su Android 11, apporta miglioramenti dal punto di vista della sicurezza, della camera e introduce la funzionalità Quick Share di Samsung.

Per quanto riguarda le patch di sicurezza di maggio 2021, risolvono anche un problema relativa ad una falla del modem Qualcomm che permetteva a malintenzionati di registrare le chiamate.

Per maggior dettagli sulla patch di sicurezza, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.

Invece dal punto di vista delle novità troviamo come detto la funzionalità Quick Share.

Quick Share per chi non lo sapesse permette di condividere file, documenti, foto e video in maniera rapida e sicura tra i vari dispositivi Galaxy vicini all’utente.

Infine la patch parla di miglioramenti della camera, ma sfortunatamente in questo caso non abbiamo ancora dettagli in merito.

Se possedete un dispositivo della serie Galaxy Note 10 e non avete ancora ricevuto la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare in menù-> impostazioni-> info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica, prima di aggiornare vi consigliamo di:

Effettuare un backup dei dati più importanti salvati sul vostro Note 10; iniziare la procedura di installazione del nuovo firmware solo se la batteria ha un autonomia pari o superiore al 50%.

Se in queste ore o nei prossimi giorni riceverete l’aggiornamento, segnalatecelo per sapere che novità avete notato nella camera!

Fonte: Via