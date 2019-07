Galaxy Note 10 e 10+: dimensioni a confronto con immagini di prototipi

Alcuni prototipi non funzionanti mostrerebbe le reali differenze in termini di dimensioni tra il Samsung Galaxy Note 10 e il Note 10+: ecco le immagini dal vivo.

Già da qualche settimana sul web si possono trovare diverse immagini render o concetti sul design del prossimo smartphone top di gamma di Samsung: il Galaxy Note 10.

Dai rumors sappiamo ormai con buona certezza che l’azienda coreana lancerà sul mercato almeno due varianti del Note 10: una normale e una plus.

Samsung Galaxy Note 10 e 10+: la differenza di dimensioni vista in immagini dal vivo (prototipi)

Alcune immagini trapelate proprio oggi mostrerebbero le reali differenze in termini di dimensioni tra questi due smartphone.

Le immagini riprendono dei prototipi non funzionanti, che dovrebbero mantenere però il design ufficiale, del Galaxy Note 10+ e del Galaxy Note 10 normale.

Nelle immagini il Note 10+ è nominato come Galaxy Note 10 Pro, ma passati rumors con immagini dal vivo ci hanno confermato che il primo sarà il nome ufficiale dello smartphone.

Come potete vedere pure voi stessi, tra il Note 10 e il Note 10+ le dimensioni sono decisamente differenti, con il primo più corto, più stretto ma con spessore praticamente identico.

Queste differenze sono dovute al fatto che la versione Plus monterebbe un display più grande da 6.8 pollici di diagonale (risoluzione QHD+), mentre la versione normale utilizzerebbe un pannello da 6.3 pollici di diagonale (risoluzione FHD+).

Il Note 10+ essendo più lungo e largo ha spazio a sufficienza per implementare una batteria da 4300 mah (si presuppone), mentre sul Note 10 normale quest’ultima scenderebbe ad una potenza di 3500 mAh.

La differenza di potenza di batteria comporterebbe anche l’utilizzo di un sistema di ricarica rapida diverso: la batteria da 4300 mAh supporterebbe la ricarica rapida fino a 45W, mentre quella da 3500 mAh si fermerebbe a 25W.

Guardando meglio le immagini sicuramente alcuni di voi avranno notato che in entrambi i prototipi non è presente il classico jack da 3.5mm per l’audio.

Samsung lancerà i suoi prossimi smartphone top di gamma il 7 agosto 2019: tra un paio di settimane avremo tutti i dettagli al riguardo.