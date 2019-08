Galaxy Note 10 e 10 Plus: colori e prezzi dei modelli in Europa

Questi dovrebbero essere i colori ufficiali e il prezzo di vendita in Europa dei prossimi Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus: i dettagli.

Sappiamo da informazioni ormai quasi del tutto certe, che la prossima gamma Galaxy Note 10 sarà presentata da Samsung il prossimo 7 agosto 2019 (salvo cambiamenti dell’ultimo momento).

Gamma Galaxy Note 10: questi i colori e i prezzi ufficiosi per l’Europa

L’azienda coreana presenterà per la prima volta più dispositivi contemporaneamente della gamma Note: ci sarà un Note 10 Plus, un Note 10 normale e si pensa pure un Note 10e (il più economico).

Oggi il noto informatore Evan Bass tramite il proprio account Twitter ha diffuso alcune immagini che mostrano i primi colori ufficiali di questi prossimi smartphone.

Secondo quanto è stato riportato saranno tre i colori iniziali: nero, bianco e sfumato perla.

Un altro informatore, Ishan Agarwal, avrebbe invece diffuso i prezzi in Euro dei prossimi Note 10 Plus e Note 10.

Va da sottolineare, come dice lo stesso informatore, che questi sono i prezzi base che però potrebbero variare da paese a paese a seconda delle tasse applicate.

Ebbene il Galaxy Note 10 base avrà 256GB di memoria interna e un prezzo di listino pari a 949 euro.

Questo significa che non ci dovrebbe essere in commercio una variante con 128GB di memoria interna.

Per chi vuole spendere di più c’è ovviamente la versione PLUS che costerà a partire da 1099 euro con 256GB di rom, e salirà a 1199 euro per la variante con 512GB di memoria interna.

Sfortunatamente non ci sono ancora informazioni concrete sui prezzi del possibile Note 10e, la versione più economica.

Come sempre vi informiamo che tutte queste notizie non sono state ancora certificate da Samsung, quindi vanno prese con il giusto distacco emotivo.

Comunque considerato che i Note 10 saranno presentati a breve, non ci sarà ancora molto da aspettare per conoscere tutti i dettagli dei nuovi smartphone.

Fonte: Notizia prezzi