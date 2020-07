Galaxy Note 10 e 10 Plus disponibile l’aggiornamento con patch di luglio 2020

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento firmware con patch di luglio 2020 per i Galaxy Note 10 e 10 Plus in Italia: ecco dove potete scaricarli fin da subito.

Samsung sembra essere interessata a velocizzare le tempistiche di aggiornamento per i suoi smartphone android più popolari e di fascia top.

Infatti dopo la notizia che smartphone come i Galaxy S20, Galaxy A50 hanno già ricevuto le patch di luglio 2020 in alcuni paesi d’Europa (non ancora in Italia), oggi tocca alla gamma Galaxy Note 10.

Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus si aggiornano con le patch di luglio 2020 in Italia: i primi dettagli

Per essere più precisi sono disponibili al download il nuovo firmware seriale N975FXXS5CTFA destinato al Note 10 Plus e il firmware seriale N970FXXS5CTFA per il modello 10 base.

I firmware in questione sono destinati alle varianti No Brand, quindi per i Note 10 e 10 Plus non acquistati tramite operatore telefonico.

Sono ovviamente basati sul sistema operativo Android 10 con interfaccia personalizzata One UI 2.1.

Da quello che sappiamo i nuovi aggiornamenti dovrebbero avere lo scopo principale di installare le nuove patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di luglio 2020.

Sfortunatamente, considerato che sono patch molto recenti, non abbiamo ancora dettagli su quali falle di sicurezza siano state risolte da Google e dalla stessa Samsung.

Se possedete un Galaxy Note 10 o Note 10 Plus No Brand, vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone per ricevere il prima possibile l’aggiornamento.

Link download firmware integrali

Chi ha già dimestichezza nel flashing rom su smartphone Android, e non vuole attendere la notifica automatica dell’aggiornamento via OTA, può scaricare:

il firmware integrale N975FXXS5CTFA per Note 10 Plus no brand direttamente da questo LINK;

il firmware integrale N970FXXS5CTFA per Note 10 no Brand direttamente da questo LINK.

Come sempre vi ricordiamo di non installare tale firmware integrali sulle versioni brandizzate dei telefoni, dato che potreste riscontrare problemi lato software e perdere la garanzia ufficiale dell’operatore telefonico.