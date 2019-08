Galaxy Note 10 e Note 10 Plus: Samsung supervaluta gli smartphone usati fino a 400 euro

Samsung supervaluta il vostro smartphone usato LG, Huawei, Apple e altri Galaxy fino ad un massimo di 400 euro se acquistate un Galaxy Note 10 o Note 10 Plus.

Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine: Samsung quando presenta un nuovo top di gamma lancia una nuova promozione che permette di ottenere uno sconto sul prezzo di vendita supervalutando alcuni smartphone usati.

I nuovi Galaxy Note 10 e Note 10 Plus infatti possono essere acquistati con uno sconto massimo pari a 400 euro se portate alcuni specifici smartphone Android di Huawei, LG, altri Samsung Galaxy o degli Apple iPhone.

Al momento sembra che questa promozione sia valida solo sul sito ufficiale Samsung, ma non è detto che nei prossimi giorni qualche rivenditore come Mediaworld, Unieuro trovi un accordo con l’azienda coreana e il tutto si possa fare tramite un classico negozio della catena commerciale.

La promo in questione comunque è valida dal 7 agosto 2019 fino al 30 settembre 2019.

Apple iPhone supervalutati per Note 10 o Note 10 Plus: i dettagli

Se siete un utente Apple e vi siete decisi a passare ad Android queste sono le supervalutazioni (comprendono una parte di sconto al carrello e una parte di rimborso su conto corrente in un secondo tempo):

Apple iPhone XS € 30,00 sconto immediato a carrello + € 370,00 cashback;

Apple iPhone XR € 45,00 sconto immediato a carrello + € 335,00 cashback;

iPhone X € 45,00 sconto immediato a carrello + € 325,00 cashback;

iPhone 8 Plus € 65,00 sconto immediato a carrello + € 205,00 cashback;

iPhone 8 € 71,00 sconto immediato a carrello + € 179,00 cashback;

l’iPhone 7 Plus € 79,00 sconto immediato a carrello + € 171,00 cashback;

iPhone 7 € 78,70 sconto immediato a carrello + € 161,30 cashback;

iPhone 6S Plus € 90,50 sconto immediato a carrello + € 69,50 cashback;

invece per l’ iPhone 6S € 90,40 sconto immediato a carrello + € 59,60 cashback;

iPhone 6 Plus € 90,40 sconto immediato a carrello + € 59,60 cashback;

iPhone 6 € 95,70 sconto immediato a carrello + € 44,30 cashback;

iPhone SE € 32,90 sconto immediato a carrello + € 37,10 cashback;

iPhone 5S € 30,90 sconto immediato a carrello + € 19,10 cashback;

iPhone 5 € 28,60 sconto immediato a carrello + € 16,40 cashback;

iPhone 5C € 29,00 sconto immediato a carrello + € 11,00 cashback.

Smartphone Galaxy supervalutati: le quotazioni se si acquista un Galaxy Note 10 o Note 10 Plus

Se possedete uno smartphone Galaxy questi sono i modelli nella lista supervalutazione:

Galaxy Note9 € 70,00 sconto immediato a carrello + € 230,00 cashback;

Galaxy S9+ € 75,00 sconto immediato a carrello + € 165,00 cashback;

Galaxy S9 € 75,00 sconto immediato a carrello + € 155,00 cashback;

Galaxy S8+ € 85,00 sconto immediato a carrello + € 135,00 cashback;

Galaxy Note8 € 85,00 sconto immediato a carrello + € 135,00 cashback;

Galaxy S8 € 85,00 sconto immediato a carrello + € 125,00 cashback;

Galaxy S7 edge € 98,50 sconto immediato a carrello + € 61,50 cashback;

Galaxy S7 € 93,50 sconto immediato a carrello + € 56,50 cashback;

Galaxy S6 edge+ € 98,50 sconto immediato a carrello + € 51,50 cashback;

Galaxy S6 edge € 93,50 sconto immediato a carrello + € 46,50 cashback;

Galaxy S6 € 92,00 sconto immediato a carrello + € 38,00 cashback;

Note4 € 100,00 sconto immediato a carrello + € 0,00 cashback;

Note3 € 100,00 sconto immediato a carrello + € 0,00 cashback;

Note 3 neo € 100,00 sconto immediato a carrello + € 0,00 cashback;

Galaxy A5 2017 € 30,10 sconto immediato a carrello + € 29,90 cashback;

Galaxy J7 2017 € 29,60 sconto immediato a carrello + € 25,40 cashback;

Galaxy J5 2017 € 29,60 sconto immediato a carrello + € 25,40 cashback;

Galaxy A3 2017 € 29,60 sconto immediato a carrello + € 25,40 cashback;

Galaxy A7 2016 € 28,20 sconto immediato a carrello + € 21,80 cashback;

Galaxy A5 2016 € 28,20 sconto immediato a carrello + € 21,80 cashback;

Galaxy S5 € 31,30 sconto immediato a carrello + € 13,70 cashback;

Galaxy J6 € 27,70 sconto immediato a carrello + € 17,30 cashback;

Galaxy J5 2016 € 27,70 sconto immediato a carrello + € 17,30 cashback;

Galaxy J3 2017 € 27,70 sconto immediato a carrello + € 17,30 cashback;

Galaxy J3 2016 € 27,70 sconto immediato a carrello + € 17,30 cashback;



Smartphone android Huawei: la supervalutazione è bassa se si acquista un nuovo Note 10 o Note 10 Plus

Supervalutazione smartphone LG

Infine sono disponibili alla supervalutazione questi smartphone android di marca LG:

Supervalutazione smartphone usato per acquistare un Galaxy Note 10 e Note 10 PLus: conclusioni

In conclusione la supervalutazione massima per un iPhone è pari a 400 euro, per un Samsung Galaxy è 300 euro, per un dispositivo Huawei solo 150 euro, mentre per uno LG è di 155 euro.

Sconsigliamo la supervalutazione se avete uno smartphone o un iPhone con massimo 2 anni di vita; se il vostro smartphone invece ha più di 3 anni (magari 4) allora potreste farci un penserino.

Ma come sempre ricordatevi che comprando sul sito ufficiale Samsung pagherete il prezzo di listino al lancio, che non è certo basso.

Potete informavi sul prezzo e le caratteristiche dei Galaxy Note 10 e Note 10 Plus.

Vi consigliamo inoltre di leggere tutti termini e le condizioni della promo in questione.