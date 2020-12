Galaxy Note 10 e Note 10+ si aggiornano ad Android 11 con ONE UI 3.0 in Europa

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 11 con interfaccia personalizzata ONE UI 3.0 in Europa per il suoi Galaxy Note 10 e Note 10 Plus: i dettagli.

Segnaliamo a tutti i possessori Italiani di un Samsung Galaxy Note 10 SM-N970F o di un Galaxy Note 10 Plus SM-N975F che l’azienda coreana a sorpresa ha rilasciato per loro l’aggiornamento ONE UI 3.0.

Gamma Galaxy Note 10 si aggiorna ad Android 11 con interfaccia personalizzata ONE UI 3.0 in Europa: i dettagli

Al momento l’aggiornamento è in diffusione solamente in Germania, ma nei prossimi giorni (da gennaio 2021) sicuramente inizierà a diffondersi in altri paesi dell’Europa compresa l’Italia.

Da quello che sappiamo al momento l’aggiornamento ONE UI 3.0 basato su Android 11 è in diffusione tramite la classica modalità OTA (over the air) che permette di scaricare il firmware seriale N97xFXXU6ETL (al posto della x va messo il seriale del modello).

L’aggiornamento sta arrivando anche per la versione 5G del Note 10 (SM-N976B) con firmware seriale N976BXXU6ETLL attualmente diffuso in Spagna e in Svizzera.

Oltre all’aggiornamento da Android 10 ad Android 11 vengono installate le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di Dicembre 2020.

Dato che non sappiamo quando effettivamente i Note 10 e Note 10 Plus saranno aggiornati in Italia, vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggironamenti.

Essendo un aggiornamento del sistema operativo vi consigliamo di:

Effettuare un backup completo dei dati più importanti salvati sullo smartphone; Liberare spazio nella memoria interna per almeno 4-5GB; Ricevuta la notifica iniziare la procedura di installazione solamente se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Con l’arrivo di Android 11 sulla Gamma Galaxy Note 10 gli utenti potranno provare la nuova ONE UI 3.0 che implementa alcune migliorie:

Un design interfaccia rinnovato;

Migliori animazioni;

le Bubble Chat (le bolle di chat);

miglioramenti sulle applicazioni stock usate dal sistema operativo;

miglioramenti per la schermata principale, di blocco, i widget;

novità e miglioramenti nell’Always On display.

ottimizzazioni delle prestazioni e miglioramenti nella durata della batteria;

implementazione di nuove funzioni per il benessere digitale e il controllo parentale;

i nuovi controlli multimediali;

miglioramenti per Bixby, il nuovo Samsung Internet Browser, miglioramenti per la tastiera Samsung, eccetera.

Fonte: Via