Galaxy Note 10, Galaxy Fold e Z Flip aggiornamento Android 12 con ONE UI 4.0 iniziato

Samsung sta aggiornando ad Android 12 con ONE UI 4.0 i Galaxy Note 10, i Galaxy Fold e i Galaxy Z FLip: ecco i dettagli che sappiamo al momento.

Prosegue il lavoro di Samsung nell’aggiornare tutti i suoi principali smartphone top di gamma ed ex top di gamma all’ultima versione software disponibile: Android 12 con ONE UI 4.0.

Dopo avervi segnalato giusto ieri l’inizio dell’aggiornamento dei Galaxy S10, oggi vi segnaliamo che pure i Galaxy Note 10, Galaxy Fold e Galaxy Z Flip stanno ricevendo lo stesso trattamento.

Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Fold e Galaxy Z Flip: ecco l’aggiornamento ad Android 12

Per la precisione il Galaxy Fold sta rivedendo in queste ore il nuovo firmware seriale F900FXXU6GUL9 tramite la classica modalità OTA (over the air) in Francia.

Il firmware in questione oltre ad Android 12 installa pure le patch di sicurezza rilasciate a dicembre 2021.

Per quanto riguarda invece i Galaxy Note 10 e Note 10+ versione 4G stanno ricevendo il firmware seriale N97xFXXU7GULD (la x cambia a seconda del modello) in Svizzera sempre con la classica modalità OTA e patch di sicurezza dicembre 2021.

Invece la variante 5G del Galaxy Note 10 sta ricevendo il firmware seriale N976BXXU7GULD con le patch di sicurezza di gennaio 2021.

Alcuni informatori affermano poi che il Galaxy Z Flip 4G e 5G si stanno aggiornando ad Android 12 con ONE UI 4.0 in Europa (alcuni paesi) rispettivamente con il firmware seriale F700FXXS8FUL8 eF707BXXS6FUL8.

Considerato che questi aggiornamenti sono usciti da poco e in specifici mercati, potrebbero volarci ancora una o due settimane prima che tutti i Galaxy Note 10, Z Flip e Fold ricevano la notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Considerato che si tratta di un importante aggiornamento del sistema operativo, prima di installare il tutto vi consigliamo di:

effettuare un backup completo di tutti i dati salvati sullo smartphone; liberare spazio nella memoria interna: 3-5GB basteranno effettuare la procedura di download e installazione del nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Per i più scrupolosi che vogliono il massimo delle prestazioni, potrebbe essere utile anche effettuare un reset di fabbrica dopo l’aggiornamento.

Voi avete già ricevuto l’aggiornamento? Fatecelo sapere, commentate!

