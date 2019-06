Galaxy Note 10 il prezzo di vendita è stato già svelato? I rumors

Alcuni informatori dalla Russia affermano di avere dettagli sul prezzo di vendita del prossimo top di gamma Samsung Galaxy Note 10: ecco cosa sappiamo.

A pochi mesi dall’annuncio ufficiale del Samsung Galaxy Note 10, che dovrebbe arrivare entro fine agosto 2019, i rumors sullo smartphone si sono fatti sempre più dettagliati e concreti.

Oggi un informatore dalla Russia afferma di avere avuto dettagli sul prezzo di vendita del dispositivo al momento del lancio.

Samsung Galaxy Note 10 questo potrebbe essere il suo prezzo di vendita

Sulla carta secondo quanto affermato, il Note 10 potrebbe essere il primo dispositivo di Samsung a costare con la versione base oltre 1100 dollari americani.

Si parla infatti di un range che varia tra i 1100 e 1200 dollari.

Il rapporto però non chiarisce se la versione base dello smartphone riguarda il modello con connettività 5G o il modello con connettività standard 4G LTE.

Da sottolineare che il prezzo in questione comunque non si riferisce alla versione Note 10e, che dovrebbe avere un prezzo di vendita più basso considerato che avrà anche qualche caratteristica hardware in meno oltre ad avere un display più piccolo.

Altre informazioni affermano che Samsung ha ottimizzato ulteriormente la grandezza (diametro) del forellino sul display per fare spazio alla fotocamera anteriore.

Il foro in questione avrà quindi un diametro minore e si noterà di meno rispetto alla soluzione già utilizzata sui dispositivi con display Infinity O della gamma Galaxy S10.

Dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, e mancano ancora alcuni mesi al lancio ufficiale del Galaxy Note 10, vi preghiamo i prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via