Galaxy Note 10 Lite si aggiorna alla One Ui 2.1: si parte dalla Spagna

Samsung ha iniziato ad aggiornare in Europa (Spagna) il Galaxy Note 10 Lite alla versione software One Ui 2.1 basata su Android 10: ecco i dettagli.

Se possedete un Samsung Galaxy Note 10 Lite vi segnaliamo che l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware che contiene l’interfaccia One Ui 2.1.

Galaxy Note 10 Lite si aggiorna alla Samsung One Ui 2.1: ecco i dettagli da conoscere

Oltre all’aggiornamento dall’interfaccia One Ui 2.0 alla Ui 2.1, vengono pure installate le patch di sicurezza che sono state rilasciata da Google nel mese di aprile 2020, quindi le più recenti disponibili.

Ovviamente il sistema operativo rimane Android 10.

L’aggiornamenti in questione ha seriale/build N770FXXU2BTD4 e si può scaricare tramite la classica modalità OTA (over the air).

Al momento sappiamo che l’aggiornamento è in diffusione in Europa, più nello specifico in Spagna, quindi è probabile che nei prossimi giorni il Note 10 Lite sarà aggiornato pure in Italia.

Vi consigliamo quindi di tener sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro Galaxy Note 10 Lite, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quali sono le principali novità introdotte con la One Ui 2.1 da Samsung?

Con l’arrivo della One Ui 2.1 gli utenti potranno notare queste novità sul loro Note 10 Lite:

Multimedialità migliorata con: Single Take, nuova modalità notturna, Hyperlapse notturno, filtro personalizzato, Pro video, registrazione video anteriore a 60fps;

con: Single Take, nuova modalità notturna, Hyperlapse notturno, filtro personalizzato, Pro video, registrazione video anteriore a 60fps; Applicazione galleria intelligente : Clean View, Ritaglio rapido;

: Clean View, Ritaglio rapido; La nuova condivisione semplificata : Quick Share, Music Share;

: Quick Share, Music Share; Nuove Emoji AR.

E’ stata poi migliorata l’applicazione Samsung Tastiera: nuova modalità di traduzione multilingue, nuove funzioni di ricerca, possibilità di annullare il testo digitato, inserita un icona per raggiungere Samsung Pass.

Se volete, potete farvi un idea completa sulle principali novità introdotte con la Samsung One Ui 2.1 rispetto alla versione 2.0.

