Galaxy Note 10 Lite si aggiorna con le patch di aprile 2021 in Europa

Anche il Samsung Galaxy Note 10 Lite sta ricevendo l’aggiornamento con le patch di aprile 2021 in Europa: ecco i dettagli conosciuti al momento.

Sul web si sono diffusi i primi feedback positivi sul fatto che il Galaxy Note 10 Lite SM-N770F in queste ore ha iniziato ad aggiornarsi con un nuovo firmware rilasciato in Europa.

Galaxy Note 10 Lite riceve il nuovo aggiornamento patch di aprile 2021: la diffusione è iniziata in Europa

Per la precisione il nuovo firmware ha seriale N770FXXU7EUC6 è basato sul sistema operativo Android 11 con ONE UI 3.x, ed è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Sappiamo che il firmware al momento è disponibile per gli utenti francesi, ma molto probabilmente si diffonderà anche in altri paesi nei prossimi giorni.

Dal punto di vista delle novità il nuovo aggiornamento installa le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google ad aprile 2021.

Sfortunatamente non sappiamo quali sono le falle di sicurezza che sono state risolte con la nuova patch, dato che Samsung non ha ancora rilasciato il bollettino ufficiale sul proprio sito web.

Potete verificare voi stessi se è stata aggiunta la documentazione, quando leggerete l’articolo sul sito ufficiale Samsung.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica dell’aggiornamento, potete effettuare un controllo manuale entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di installare il nuovo firmware è consigliabile:

effettuare un backup dei dati più importanti salvati sul vostro Galaxy Note 10 Lite;

iniziare la procedura di installazione solo se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Via