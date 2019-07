Galaxy Note 10 Plus: specifiche e data pre-ordine con prezzo svelati

Queste dovrebbero essere le specifiche finali del prossimo Samsung Galaxy Note 10 Plus; svelata anche la data di pre-ordine e il presunto prezzo di vendita in Europa.

Durante le scorse settimane molti informatori hanno svelato alcune caratteristiche dei prossimi smartphone top di gamma di Samsung che debutteranno ad agosto 2019.

La gamma Galaxy Note 10 sarà composta almeno da due dispositivi, ma si pensa che ci potrebbe essere anche una variante “economica”.

Galaxy Note 10 Plus queste le specifiche finali, la data di preordine e il prezzo di vendita

Oggi sono state svelate le specifiche hardware, sulla carta definitive, del prossimo Galaxy Note 10 Plus, la versione più costosa del lotto.

Display, processori e memoria

E’ stato confermato il display Dynamic Amoled con supporto all’HDR10+ già visto sui Galaxy S10 e S10 Plus, ma più grande: 6.8 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ 3040 x 1440 pixel.

Confermato il chipset Exynos 9825 (per la versione Europa) e il chipset Snapdragon 855 Plus per America e Cina.

Ci saranno la bellezza di 12GB di ram a quali sarà affiancata 256 o 512GB di memoria interna con tecnologia UFS 3.0 (espandibile con microSD).

Sono tutte informazioni che forse alcuni di voi hanno già letto nei precedenti rumors.

Dimensioni e batteria

Oggi però sono state aggiunte alcune informazioni come le dimensioni: si prevede uno spessore di 7.9 mm, una lunghezza di 162.3 mm e una larghezza di 77.1 mm.

Nonostante il display è piuttosto grande, 6.8 pollici, le dimensioni sono decisamente contenute, come il peso complessivo che si ferma a 198 grammi.

Grande display, ci si aspetta una potente batteria.

Il Galaxy Note 10 Plus dovrebbe montare una batteria interna da 4300 mAh con la ricarica rapida migliorata: la velocità di ricarica tramite cavo raggiungerà infatti i 45W.

Senza cavo c’è la possibilità di utilizzare la ricarica wireless che raggiunge i 20W, velocità che eguaglia di fatto quella dello Xiaomi Mi 9.

Multimedialità: audio e fotocamere

Se puntate ad uno smartphone ricco di multimedialità oltre al display il Note 10 Plus offrirà un ottimo comparto audio-fotocamere.

E’ previsto infatti un sistema di altoparlanti stereo brandizzati e ottimizzati da AKG; sfortunatamente non ci sarà il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Lato fotocamere, nel display frontale è presente in alto al centro un forellino che contiene una camera selfie da 10 megapixel.

Sulla scocca posteriore troviamo invece una tripla fotocamera posteriore.

La camera principale sarà sempre un sensore da 12 megapixel ma con un importante novità: una tripla apertura lenti dinamica che può passare da f/1.5 a f/1.8 a f/2.4.

Confermata la camera con teleobiettivo da 12 megapixel e apertura lenti f/2.1, mentre il terzo sensore sarà una fotocamera grandangolare da 16MP con apertura lenti f/2.2.

Data di prevendita, commercializzazione e prezzo

Questo Samsung Galaxy Note 10 Plus sarà presentato ufficialmente in data 7 agosto 2019, e proprio da quel giorno inizieranno le prevendite.

Le prevendite dovrebbero terminare in data 23 agosto 2019, e da quel momento la commercializzazione con spedizione sarà attiva a livello internazionale.

Si vocifera che il Note 10 normale avrà un prezzo di vendita a partire da 999 euro (versione 8+256GB), quindi pensiamo che il Galaxy Note 10 Plus avrà un prezzo di listino di almeno 100-150 euro più elevato, considerato anche il quantitativo superiore di memoria e il display più grande.

Fonte: Via 1 e Via 2